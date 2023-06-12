بريطانيا توجه إنذاراً للمنافسين
وجه منتخب بريطانيا حامل لقب مونديال سلة الكراسي المتحركة إنذاراً شديد اللهجة لمنتخبات البطولة بفوزه في أول مشواره أول من أمس على إيران رابع العالم، بنتيجة 90 - 59 بالمجموعة الرابعة والتي شهدت فوز أمريكا مع العراق بنتيجة 92 - 23 في المشاركة الأولى لـ «أسود الرافدين»، فيما فاز منتخب ألمانيا على كندا 65 - 52 بالمجموعة الثانية في أقوى مباريات البطولة. وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فرنسا على الأرجنتين 77 - 57 وهولندا على كوريا الجنوبية 57 - 51. وفي منافسات السيدات فاز منتخب كندا على البرازيل 61 - 56، والصين على أستراليا 71 - 49، واليابان على الجزائر 70 - 36، وهولندا على ألمانيا 6 - 45، وإسبانيا على بريطانيا 42 - 35، وأمريكا على تايلاند 71 - 18.
مباريات اليوم
من جهة أخرى تقام اليوم 4 مباريات حاسمة في منافسات الرجال لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة من دور المجموعات، ويلتقي منتخب أمريكا مع إيران، والعراق مع بريطانيا، وهولندا مع فرنسا، والأرجنتين مع كوريا الجنوبية. وتقام 6 مباريات في منافسات السيدات وتلعب ألمانيا مع الجزائر، واليابان مع أمريكا، وهولندا مع تايلاند، وبريطانيا مع الصين، وأستراليا مع البرازيل، وإسبانيا مع كندا.