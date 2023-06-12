بريطانيا توجه إنذاراً للمنافسين

المصدر: دبي - البيان

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وجه منتخب بريطانيا حامل لقب مونديال سلة الكراسي المتحركة إنذاراً شديد اللهجة لمنتخبات البطولة بفوزه في أول مشواره أول من أمس على إيران رابع العالم، بنتيجة 90 - 59 بالمجموعة الرابعة والتي شهدت فوز أمريكا مع العراق بنتيجة 92 - 23 في المشاركة الأولى لـ «أسود الرافدين»، فيما فاز منتخب ألمانيا على كندا 65 - 52 بالمجموعة الثانية في أقوى مباريات البطولة. وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فرنسا على الأرجنتين 77 - 57 وهولندا على كوريا الجنوبية 57 - 51. وفي منافسات السيدات فاز منتخب كندا على البرازيل 61 - 56، والصين على أستراليا 71 - 49، واليابان على الجزائر 70 - 36، وهولندا على ألمانيا 6 - 45، وإسبانيا على بريطانيا 42 - 35، وأمريكا على تايلاند 71 - 18.

مباريات اليوم

من جهة أخرى تقام اليوم 4 مباريات حاسمة في منافسات الرجال لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة من دور المجموعات، ويلتقي منتخب أمريكا مع إيران، والعراق مع بريطانيا، وهولندا مع فرنسا، والأرجنتين مع كوريا الجنوبية. وتقام 6 مباريات في منافسات السيدات وتلعب ألمانيا مع الجزائر، واليابان مع أمريكا، وهولندا مع تايلاند، وبريطانيا مع الصين، وأستراليا مع البرازيل، وإسبانيا مع كندا.

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