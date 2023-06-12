عبد الله جاسم يحرز برونزية «آسيوية الدراجات»

المصدر: (دبي- البيان)

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أحرز عبد الله جاسم دراج منتخبنا الوطني للدرجات الهوائية برونزية سباق الفردي العام تحت 23 سنة، في البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية في تايلاند، ورغم تعرض عبد الله جاسم لعطل في دراجته بأول 7 كيلومترات من السباق، إلا أنه نجح في البقاء في المنافسة، وظفر بأول ميدالية آسيوية في مشواره، فيما تشارك صفية الصايغ، في سباق الفردي العام تحت 23 سنة اليوم.

وأكد منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن عبد الله جاسم حصد ثمار التعب والمجهود الكبير الذي قام به المنتخب ومعسكر الإعداد الطويل.

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