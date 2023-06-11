شباب الأهلي وغورغان يودعان «غرب آسيا للسلة»

المصدر: دبي- ياسر قاسم تصوير- سالم خميس

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ودع فريقا شباب الأهلي وغورغان الإيراني المرحلة النهائية «فاينال 8»، من النسخة الأولى لدوري غرب آسيا «سوبر ليغ»، التي يستضيفها شباب الأهلي بصالة سعيد بن مكتوم، حتى 17 الجاري، وخسر شباب الأهلي من الكويت اليوم 60 - 75، وغورغان من أستانا بطل كازاخستان 87 - 81، وهي الخسارة الثانية للفريقين في البطولة.

شهدت مباراة شباب الأهلي والكويت، تقدم فريق الكويت في الربع الأول 23 - 22، واتسع الفارق لصالحه في الربع الثاني 23-14، لينتهي الشوط الأول لصالحه بفارق 10 نقاط «46-36»، وواصل الكويت تفوقه في الربع الثالث 17 - 14، لتصل النتيجة إلى 63 - 50، قبل انطلاقة الربع الأخير، الذي حسمه الكويت أيضاً بنتيجة 12 - 10، ليفوز بفارق 15 نقطة، وكان شباب الأهلي خسر في الافتتاح من أستانا.

وتتواصل البطولة مساء غد الاثنين، بإقامة مباراة واحدة لحساب المجموعة الثانية بين الرياضي وبيروت اللبنانيين، وهي أول مباراة لبيروت، الذي حصل على راحة في الجولة الأولى بعد انسحاب الفريق الهندي، بينما حقق الرياضي الفوز على المنامة البحريني 112 - 84.

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