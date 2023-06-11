جاجوارز بطلاً للدوري العالمي للبادل في دبي

المصدر: وام

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أحرز فريق جاجوارز لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري العالمي للبادل "وورلد بادل ليج"، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على فريق بانثرز 3-1 في كوكاكولا أرينا دبي.

وأقيمت البطولة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشارك فيها 28 لاعبًا من أبرز نجوم البادل في العالم شكلوا 4 فرق هي جاجوارز، وبانثرز، وتايجرز، وشيتاز.

وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة ومكافأة مالية قدرها 550 ألف درهم إماراتي، فيما نال فريق بانثرز كأس المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 275 ألف درهم.

وتوج الفائزين وسلمهم جوائزهم، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وراجيش بناجا رئيس "وورلد بادل ليج"، وأميت شارما الشريك المؤسس للحدث.

وأكد ناصر أمان آل رحمة أن هذه البطولة التي ولدت من دبي وانطلقت للعالم ستسهم في تطوير رياضة البادل على مستوى دولة الإمارات والعالم عبر تنظيم منافسات عالية المستوى ومشاركة لاعبو منتخب الإمارات ضمن فرق نخبة لاعبي ولاعبات العالم.

وقال: "دبي أصبحت مدينة رياضات المضرب على مستوى العالم، بعد أن تم تنظيم العديد من بطولات العالم وبطولات كبرى في هذه الرياضات، منها بطولة العالم عام 2022، كما سيتم تنظيم نهائيات بطولة موانئ دبي العالمية التي تقام في مختلف دول العالم ليكون مشهد الختام وتتويج البطل الأول على مستوى العالم في دبي في شهر نوفمبر من كل عام".

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