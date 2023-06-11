الظالعي يزور أمريكا الجنوبية للترويج لرجبي الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قام قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة بجولة في الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي بدعوة من سيبستيان بينياروا رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للرجبي من أجل دعم وتوطيد العلاقات على مستوى اللعبة في القارتين، وأيضاً بناء علاقات وشراكات متميزة.

وأكد الظالعي أن زيارة الأرجنتين استمرت 3 أيام وبعدها انتقل إلى أوروغواي، حيث التقى مع خوليو ماجليوني رئيس اللجنة الأولمبية في أوروغواي، والذي يعد من أشهر الشخصيات في الحركة الأولمبية بصفته رئيساً سابقاً للاتحاد الدولي للسباحة لمدة 12 سنة وعضواً سابقاً في اللجنة الأولمبية الدولية وحصل منها على عضو شرفي مدى الحياة، وكان هناك لقاء مع الدكتور بابلو فيراري نائب وزير الرياضة في أوروغواي، وتم بحث العديد من الموضوعات على الطاولة والتعاون ليس فقط في مجال الرجبي بل في الرياضة بشكل عام.

وأوضح الظالعي، أن الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي أقوى 3 دول في رياضة الرجبي في قارة أمريكا الجنوبية وهذه الزيارات سيكون لها أثر كبير في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق للتعاون للاستفادة من خبراتهم بعيداً عن الخبرات الآسيوية. ومن المؤكد أن التواجد في هذا المنصب وزيارات مثل هذه الدول دائماً ما يكون لها رد فعل إيجابي، مؤكداً أهمية تفعيل الدبلوماسية الرياضية والقوة الناعمة لرياضة الإمارات للاستفادة منها في مختلف مكونات الحركة الأولمبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه الظالعي، إلى أن الرجبي الآسيوي يتطور بشكل سريع ولدينا الكثير من البطولات والأحداث التي لا تتوقف وبالطبع مقبلون على دورة الألعاب الآسيوية في الصين وأيضاً دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بالإضافة إلى البطولات السنوية المسجلة في أجندة الاتحاد القاري.

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