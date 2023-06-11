منافسات قوية في سباق «سن الفطامين» بميدان الذيد

المصدر: الذيد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، اليوم «الأحد»، منافسات قوية في سباق «سن الفطامين»، تضمنت 20 شوطاً لهجن أبناء القبائل من الإمارات ودول مجلس التعاون، لمسافة 1500 متر. نظم السباق نادي الشارقة لسباقات الهجن برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحقق «الشاهينية» لفيصل سلطان الطنيجي، المركز الأول في الشوط الأول محققاً أفضل توقيت بزمن قدره 2:5:31 دقيقة، وتصدر «الشبابي» سعيد سالم الكتبي الشوط الثاني، و«الشاهينية» لحران هويدن الكتبي الشـوط الثالث، و«منحاش» لأحمد سعيد الكتبي الشوط الرابع، و«سياسة» لسعيد سيف بن خصيف الشوط الخامس، و«شاهين» لخليفة ربيع الكتبي الشوط السادس، و«الشاهينية» لسعيد راشد بالعيضب الكتبي الشوط السابع، و«مجد» لمنصور عيد الكتبي الشوط الثامن، و«الشاهينية» لعبدالله علي سيف الشوط التاسع، و«ملفت» لحمد راشد المتفيج الشوط العاشر، و«كيف» لعبدالعزيز الطنيجي الشوط 11، و«الشبابي» لعبدالعزيز مسعود الطنيجي الشوط 12.

وفي الأشواط المفتوحة حقق «حفلة» لإبراهيم سعيد الحجري صدارة الشوط 13، فيما تصدر «شاهين» لسيف سالم الحجري الشوط 14، و«مشكورة» لمحمد سهيل الشامسي الشوط 15، و«سراب» لمحمد مهير الخاصوني الشوط 16.

وفي أشواط الصعوب حقق المركز الأول في الشوط 17 «مخلابة» لمحمد خلفان بالعامري، وتصدر «الشهم» لمحمد خليفة الكتبي الشوط 18، و«صدمة» لمحمد سعيد القايدي الشوط 19، و«شاهين» لحامد عبيد الطنيجي الشوط 20.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سباق سن الفطامين جاءت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز