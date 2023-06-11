استقبال حافل لمنتخب أصحاب الهمم للدراجات

المصدر: دبي - وام

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حظيت بعثة منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم، باستقبال حافل لدى عودتها للدولة، عقب المشاركة الناجحة في البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية واليدوية، التي أقيمت في تايلاند، متوجة بـ 3 ميداليات، إذ توّجت سلامة الخاطري بذهبية، وعايض الأحبابي بفضية، فيما نال سالم الجنيبي برونزية، في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 15 كلم.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كل من أحمد البدواوي، وعبد الله البلوشي وسالم الجنيبي وسلامة الخاطري، وعايض الأحبابي وسعيد الظاهري، وضم الجهاز الفني المدرب محمد المروي، ومساعده أحمد المعيوف، ومعهم ظافر المرقب مديراً للبعثة.

وأعرب ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن سعادته بما حققه أبطال المنتخب الوطني للدراجات، خلال مشاركتهم في المحفل الآسيوي، مشيداً بجهود أعضاء البعثة، وأكد أن البطولة محطة إعداد للمنتخب لاكتساب خبرات جديدة، تمكنهم من حصد أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.

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