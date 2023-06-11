غاغوارز يتصدر الدوري العالمي للبادل

المصدر: دبي - البيان

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تصدر فريق غاغوارز منافسات الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليغ»، المقام بقاعة كوكاكولا أرينا دبي في سيتي ووك بفوزه على بانثرز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، ضمن منافسات ثالث أيام البطولة، محققاً 63 نقطة، فيما تراجع فريق بانثرز عن الصدارة (59 نقطة).

ويسدل الستار اليوم على الحدث، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب»، ويشارك في البطولة 28 لاعباً من أبرز نجوم البادل في العالم، يشكلون 4 فرق هي غاغوارز، وبانثرز، وتايغرز، وشيتاز.

حفل

يقام في ختام البطولة حفل غنائي، يحييه ميثون من أشهر فناني بوليوود، وكانت الأيام الأولى من البطولة شهدت تنظيم حفلين فنيين، أحيا حفل اليوم الثاني فرقة سمبلي ريد الفنية العالمية.

وحفل اليوم الثالث نيكي روميرو فنان الدي الجي العالمي. من ناحية أخرى عبر عبدالله ناصر مالك فريق تايغرز عن فحره بكونه المالك العربي الإماراتي الوحيد في البطولة، وقال: أشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر، وسعيد بأن أكون أول من افتتح الاستثمار في هذه اللعبة.

تشكيل الفرق

ويضم فريق «شيتاز» كلاً من عبدالله أهلي لاعب منتخبنا، الذي يلعب إلى جانب أريانا سانشيز أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا، وكلتاهما مصنفة في المرتبة الثالثة عالمياً، وفرناندو بيلاستيغوين، الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة السابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس، الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة على العالم.

كما يضم فريق غاغوارز كلاً من عبدالله عبدالعزيز عبدالله، إلى جانب أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، وكارلوس دانيال غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً، وجيرونيمو غونزاليس لوك المصنف الثالث عشر، وكارولينا نافارو بيورك المصنفة في المرتبة السابعة والأربعين.

ويضم فريق بانثرز كلاً من فارس الجناحي، وأوغسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنف رابعاً، وبياتريس غونزاليس المصنفة الخامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة الثامنة عالمياً، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز غرانادوس، الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة.

فيما يضم فريق تايغرز كلاً من سالم الهولي، ومارتا أورتيغا، التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا، الذي يحتل المرتبة التاسعة، وفيكتوريا إغليسياس سيغادور المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينغوتو المصنف الثاني عشر، خوان تيلو المصنف الحادي عشر، ودلفينا بري سينيزي، التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة.

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