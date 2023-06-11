ذهبية للإمارات في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بالبرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو «البرازيل» - وام

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أحرز البطل الإماراتي عبد الله السناني من أكاديمية «أدنوك»، ذهبية فئة الأساتذة حزام بنفسجي في وزن 77 كلغم، في اليوم الأول من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» المقامة حالياً في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بمشاركة مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتختتم منافساتها اليوم. وشهدت المنافسات تألق لاعبي أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية محققين المركز الأول.

فيما جاءت أكاديمية «أيه اف ان تي» من الإمارات بالمركز الثاني بعد أداء قوي ومميز خلال المنافسات، ثم أكاديمية «جرايسي بارا» ثالثاً، وعلى صعيد الدول جاءت البرازيل في صدارة الترتيب العام، وتلتها الأرجنتين ثانياً ثم تشيلي ثالثاً.وشهد منافسات اليوم الأول من البطولة المخصصة للأساتذة، صالح أحمد سالم السويدي سفير دولة الإمارات في البرازيل، وسط حضور لافت من كبار الشخصيات والمسؤولين الرياضيين في البرازيل.

علاقة وثيقة

وأعرب صالح أحمد سالم السويدي عن سعادته بما وصلت إليه بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم، وخاصة البرازيل، مشيداً بالعلاقة الوثيقة بين الإمارات والبرازيل، مشيراً إلى أن دور الحدث الرياضي الكبير في تعزيزها، في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الإمارات التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث أسهمت رياضة الجوجيتسو في تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين الإمارات والبرازيل.

تقدير

وأعرب منظمو بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن شكرهم وتقديرهم لجهود دولة الإمارات في نشر اللعبة، وإقامة بطولاتها حول العالم.

وفي البرازيل، الأمر الذي يعزز من منافسات البطولة، وقال الياس ايبيرهارد أحد منظمي الرابطة لجولات البرازيل: سعادتي كبيرة بالنجاح الذي تحققه الجولة عاماً تلو الآخر، والمنافسات تتطور بشكل دائم وسريع، وردود الأفعال فاقت التوقعات سواء من اللاعبين أو المسؤولين أو أصحاب الأكاديميات.

وأضاف: أصبحت جولات «أبوظبي غراند سلام» إرثاً رياضياً مشتركاً بين الإمارات والبرازيل، وسنواصل العمل من أجل تطوير هذا الحدث، ونشكر القيادة الرشيدة في الإمارات على دعمها المتواصل للرياضة ولهذه اللعبة على وجه الخصوص.

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