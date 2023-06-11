صفية الصايغ خامس «آسيوية الدراجات» بتايلاند

المصدر: دبي - البيان

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حصلت صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني، وبطلة العرب على المركز الخامس في سباق ضد الساعة فردي، بالبطولة الآسيوية للدراجات للسيدات تحت 23 سنة، والمقامة في تايلاند، خلال الفترة من 7- 13 يونيو، وذلك بعد منافسة قوية مع بطلات آسيا المستوى الاحترافي، بعد أن حققت مسافة السباق 30 كم في زمن 44:05.307 دقيقة.

وشارك في السباق الآسيوي 12 متسابقة من 11 دولة، واحتلت أوزبكستان المركزين الأول والثالث، في حين جاءت الصين في المركز الثاني، ونجحت الصايغ في تحقيق زمن السباق بمعدل سرعة وصل إلى 40.84 كم في الساعة.

وأكد عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني أن معدل السرعة، الذي حققته صفية الصايغ، وتعدى 40 كم في الساعة، يعتبر هو الأفضل لصفية الصايغ، في مشوارها، ودليلاً على تطور المستوى الفني الكبير لبطلة المنتخب الوطني والعرب، خلال الفترة الأخيرة، ويتبقى لصفية الصايغ سباق الفردي العام للسيدات تحت 23 سنة غداً الاثنين.

من جانب آخر يخوض عبدالله جاسم دراج المنتخب الوطني اليوم الأحد سباق الفردي العام تحت 23 سنة، وهو السباق الثاني لدراج المنتخب الوطني، ثم يختتم المنتخب الوطني المشارك في البطولة الآسيوية بسباق الفردي العام للكبار، ويشارك فيه أبطال المنتخب الوطني سيف معيوف، وجابر المنصوري، وعبدالله الحمادي.

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