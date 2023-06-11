10 مواجـهات في «مونديال سلة الكـراسي» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تقام اليوم 10 مواجهات بالجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي تستضيفها دبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم وتستمر فعالياتها حتى 20 يونيو الجاري.

ويخوض منتخبنا للرجال مباراته الثانية مع البرازيل في المجموعة الأولى رافعاً شعار التعويض بعدما خسر مباراة الافتتاح أول من أمس من نظيره الإيطالي بنتيجة 101 مقابل 33 نقطة، كما يلتقي بالمجموعة نفسها منتخبا أستراليا وإيطاليا.

يلتقي في المجموعة الثالثة، منتخب فرنسا والأرجنتين في أقوى المواجهات وكوريا الجنوبية وهولندا، ويلعب في المجموعة الثانية تايلاند وكندا ومصر وألمانيا، وكان منتخب مصر خسر من تايلاند 38 – 72 في اليوم الأول.

وعلى مستوى منافسات السيدات يلتقي الجزائر مع أمريكا وتايلاند مع ألمانيا في المجموعة الأولى، والصين مع إسبانيا، وبريطانيا مع البرازيل بالمجموعة الثانية، ومن أبرز نتائج بطولة السيدات، أول من أمس فوز منتخب اليابان على الجزائر 70 – 36، والصين على أستراليا 71 – 49، وكندا على البرازيل 61 – 56.

إشادة

وأشادت الوفود العربية المشاركة في البطولة بروعة التنظيم وكرم الضيافة الإماراتية، وأكدت الوفود أن التنظيم الرائع مفخرة لكل العرب.

وأعرب إيهاب حسنين رئيس البعثة المصرية رئيس الاتحاد العربي لأصحاب الهمم عن شعوره بالفخر بالتنظيم المبهر لبطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مهنأ الإمارات باستضافة الحدث الكبير أول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقال:

حسن الاستضافة وكرم الضيافة ليسا غريبين عن شعب الإمارات، التي عودتنا احتضان بطولات عالمية كبرى وبدعمها اللامحدود لأصحاب الهمم، ونشكر قيادة الإمارات على هذه الجهود المستمرة لتطوير رياضة أصحاب الهمم في المنطقة والعالم بشكل عام..

وأكد حسنين أن المنتخب المصري بطل العرب وإفريقيا يطمح لتحقيق مشاركة مشرفة وسيبذل كل جهوده من أجل تخطي الدور الأول رغم صعوبة هذا الهدف في ظل المنافسة القوية من منتخبات المجموعة الثانية التي تضم كلاً من تايلاند وألمانيا وكندا.

ويعد المنتخب المصري أول منتخب عربي شارك في بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في نسخة 1998 ولكنه لم يتجاوز الدور الأول.

أصعب الألعاب

وأوضح رئيس البعثة المصرية أن نسخة «دبي 2022» تضم أقوى المنتخبات العالمية وعلى رأسها المنتخب الأمريكي بطل العالم 6 مرات والبريطاني حامل اللقب وبطل أول نسخة 1973.

نسخة متميزة

واعتبر عبدالقادر سلطاني، رئيس وفد منتخب الجزائر للسيدات، أن تنظيم الإمارات لهذه النسخة من المونديال فخر لكل العرب، وقال:

لدينا طموح كبير إلى تقديم مستويات متميزة بهذه النسخة من البطولة، التي تنظم المرة الأولى في دولة عربية، وخاصة أن الإمارات قدمت براهين كبيرة على قدرتها تنظيم نسخة متميزة من هذا المونديال، ونشكر اللجنة المنظمة على جهودها الواضحة لإنجاح هذه البطولة، التي ستكون مفخرة للعرب.

وأضاف: نتوقع مستويات عالية من المنافسة في ظل مشاركة أفضل منتخبات العالم، ولذلك نسعى للظهور بشكل مشرف، ونكون خير سفراء للعرب ولسيدات كرة السلة من أصحاب الهمم في هذه البطولة. وتشارك الجزائر للمرة الثانية في تاريخها في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث كانت المرة الأولى عام 2018 في مدينة هامبورغ الألمانية.

نجاح لكل العرب

وأعرب عباس وناس رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، رئيس بعثة «أسود الرافدين» عن سعادته باستضافة الإمارات للمونديال لتكون سباقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط أول مرة، وقال: نحن سعداء بأن تكون أول مشاركة لنا في دبي.

وفي بلدنا الثاني الإمارات وشهادتنا مجروحة في اللجنة المنظمة للبطولة، والحقيقة أن كافة التسهيلات موجودة والتنظيم يسير بسهولة والكل يساعد ولا توجد مشكلات وتظهر خبرة الكوادر الإماراتية في التنظيم وهو ما يسعدنا لأن نجاح البطولة في الإمارات هو نجاح لكل العرب.

وأضاف: العراق تأهل للمونديال أول مرة في تاريخه بعدما اجتاز التصفيات في تايلاند العام الماضي، وهذه أول تجربة دولية حقيقية لأسود الرافدين ونأمل أن نقدم صورة جيدة عن اللعبة في البطولة رغم صعوبة المجموعة التي نلعب بها.

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