الرياضي يهزم المنامة في «سلة غرب آسيا»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق فريق الرياضي اللبناني فوزاً كبيراً على المنامة البحريني، بنتيجة 112 - 84، بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن المرحلة النهائية «فاينال 8»، للنسخة الأولى لدوري غرب آسيا «سوبر ليغ»، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي حتى 17 الجاري، بمشاركة 7 فرق.

وبهذه النتيجة يقترب الرياضي كثيراً من التأهل للدور نصف النهائي، ويحتاج للفوز على مواطنه بيروت في المباراة المقبلة.

وجرت مباراة واحدة ضمن المجموعة، نظراً لانسحاب الفريق الهندي «بين تشيناي هيتس».

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