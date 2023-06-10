«أستانا» الكازاخي يفوز على «شباب الأهلي» في افتتاح سوبر غرب آسيا للسلة

المصدر: وام

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فاز فريق"إف سي أستانا" الكازاخي، أمس، على فريق “شباب الأهلي” بنتيجة 80-73، في افتتاح منافسات بطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة، التي يستضيفها بطل الإمارات على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي.

وتصدر فريق أستانا المجموعة الثانية، التي تضم أيضا فريقي الكويت الكويتي، وجورجان الإيراني.

ونجح الفريق الكازاخي في فرض تفوقه على معظم مجريات اللقاء، وكاد “شباب الأهلي” أن يدرك التعادل في الربعين الثالث والرابع من المباراة إلا أن خبرة فريق أستانا وإجادة لاعبيه التصويبات الثلاثية حال دون ذلك.

وتقام اليوم السبت، مباراة واحدة ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يلتقي “الرياضي اللبناني” مع “المنامة البحريني”، في حين اعتذر فريق “تشيناي هيتس” الهندي عن المشاركة في اللحظات الأخيرة، لتقتصر المنافسة في هذه المجموعة على ثلاث فرق بوجود فريق “بيروت اللبناني” مع “الرياضي” و"المنامة"، يتأهل فريقان منهم إلى الدور نصف النهائي.

ويتأهل الفريق البطل ووصيفه للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية، على أن يشارك صاحب المركز الأول في بطولة الإنتركونتننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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