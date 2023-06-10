شباب الأهلي يخسر من بطل كازاخستان في «غرب آسيا للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق «بي سي أستانا» بطل كازاخستان الفوز على شباب الأهلي 80 - 73 بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بالممزر، في افتتاح النسخة الأولى لدوري غرب آسيا «سوبر ليغ»، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي حتى 17 الجاري، بمشاركة 8 فرق تتنافس لانتزاع بطاقتي التأهل إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

انتهى الربع الأول بتقدم أستانا 21 - 16، ثم وسع الفارق إلى 13 نقطة 49 - 36 بنهاية الربع الثاني الذي كسبه 28 - 20، وتغير الحال بعد الاستراحة نجح شباب الأهلي في التقدم 17 - 12، ليتقلص الفارق إلى 8 نقاط (53 - 61) بنهاية الربع الثالث وواصل شباب الأهلي أفضليته في الربع الأخير (20 - 19) ولكن لم تكن كافية لعودته للمباراة.

تابع اللقاء، الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة وهاغوب خاجريا نائب رئيس اتحاد كرة السلة والمدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا. ويلتقي اليوم، المنامة البحريني مع الرياضي اللبناني في حوار عربي بالمجموعة الثانية.

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