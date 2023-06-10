كامافينغا يستمتع بإجازته في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار إدواردو كامافينغا، نجم منتخب فرنسا وريال مدريد، قضاء إجازته الصيفية في دبي، بعد انتهاء موسمه مع فريقه الأحد الماضي، وقبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة جبل طارق 16 الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى «يورو 2024».

ونشر كامافينغا مجموعة من الصور على حسابه في «إنستغرام» وهو يستمتع بقضاء أوقات سعيدة على شاطئ البحر بأحد المنتجعات السياحية في «دانة الدنيا».

وتعد دبي الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة العالمية و«الملكي» بشكل خاص لقضاء إجازاتهم الشتوية أو الصيفية، حيث تواجد في مثل هذا الوقت من العام الماضي كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وخوسيه إغناسيو المعروف بـ«ناتشو».

وانضم كامافينغا إلى قائمة من النجوم الذين اختاروا دبي وجهتهم الأولى لنيل قسط من الراحة والحفاظ على لياقتهم البدنية قبل العودة إلى أجواء التحضيرات مع أنديتهم أو منتخباتهم، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، الذي قضى إجازة بدبي الأسبوع الماضي قبل السفر إلى مدينة بريدا الهولندية مسقط رأسه، وكذلك زميله المصري محمد صلاح الذي قضى إجازة في دبي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

تواجد في دبي في الفترة الماضية رونالدينيو، نجم كرة القدم البرازيلية، وأحد أبرز النجوم التاريخيين سابقاً في منتخب «السامبا» ونادي برشلونة، الذي نشر صورتين على حسابه في «إنستغرام» وهو يستمتع بالسباحة ولعب كرة القدم على شاطئ جميرا، وعلق قائلاً: «يوم رائع آخر مع الكثير من كرة القدم، شكراً لكم يا رفاق في دبي».

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