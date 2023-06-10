تألق لاعبي منتخبنا في الدوري العالمي للبادل

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق تايغرز على جاغوارز بنتيجة 3 - 1. في اليوم الثاني من الدوري العالمي للبادل«وورلد بادل ليغ»،والذي يقام في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعوض تايغرز خسارته أمام فريق بانثرز بنتيجة 0 - 4، مجدداً فرصته في المنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة الثانية مواجهة فريق بانثرز مع شيتاز استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وخاض نجوم منتخبنا المباراة الثانية لكل منهم في البطولة حيث لعب عبدالله أهلي ضمن فريق شيتاز، وعبدالله عبدالعزيز ضمن فريق جاغوارز، وفارس الجناحي ضمن فريق بانثرز، وسالم الهولي ضمن فريق تايغرز، وقدم كل منهم أداء قوياً يؤكد ارتفاع مستوياتهم الفنية وتطور اللعبة في الدولة. من ناحية أخرى يلتقي اليوم تايغرز مع شيتاز، وبانثرز مع جاغوارز.

حضر منافسات اليوم الثاني ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وراجيش بناجا رئيس (وورلد بادل ليغ)، وأميت شارما الشريك المؤسس للحدث، وعدد كبير من الجماهير من مختلف الجنسيات، تابعوا المنافسات القوية والنجوم الدوليين، واستمتعوا بالحفل المسائي الذي أقيم بمشاركة فرقة سيمبلي ريد الفنية العالمية.

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