منصور بن محمد: فخورون بدبي الأولى بالشرق الأوسط في استضافة مونديال «سلة الكراسي المتحركة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم عن ترحيبه بالفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، في دبي، مع إقامة منافساتها للمرة الأولى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد سموه أن استضافة الحدث العالمي الكبير يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات برياضات أصحاب الهمم، وحرص دبي على تشجيع كافة المبادرات الداعمة لهذا القطاع الرياضي المهم في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم وحرصها الدائم على إشراكهم في الحياة الرياضية وتحفيز المواهب المتميزة منهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه على «تويتر»: «فخورون بأن تكون دبي الأولى في الشرق الأوسط في استضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم التي تجمع 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 منتخباً للرجال وللسيدات.

هذه الاستضافة تعكس الاهتمام الكبير بهذه الفئة من قبل قيادتنا الرشيدة ومؤسساتنا الوطنية ونشكر كل الفرق التي عملت على إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل المنتخبات المشاركة».

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الرياضة تعد من أهم المجالات التي تعزز اندماج أصحاب الهمم في المجتمع وتأكيد كونهم جزءاً مهماً ومؤثراً في نسيجه، وهو ما ينعكس في توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة في إيجاد كافة الفرص الكفيلة بتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، لاسيما تشجيعهم على الانخراط في المجال الرياضي، ومساعدتهم على صقل مهاراتهم في مختلف الألعاب.

مقومات النجاح

وعن استضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم للمرة الأولى في العالم العربي، أكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن دبي حرصت على توفير كافة مقومات النجاح للدورة لتكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، وذلك كعهدها دائماً في توفير كافة عناصر النجاح لما تستضيفه سنوياً من فعاليات عالمية كبرى من معارض ومؤتمرات وبطولات رياضية.

ضمن مختلف الألعاب، اعتماداً على ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متميزة، بما في ذلك منشآت وتجهيزات رياضية تعد من الأفضل على مستوى العالم، وخدمات ضيافة تكفل للضيوف من مختلف الدول أعلى مستويات الراحة، علاوة على المكانة الكبيرة التي تتميز بها دبي كنقطة التقاء للعالم شرقاً وغرباً وهي الميزة التي تعززها إمكاناتها بالغة التميز في مجال الطيران والسفر.

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم أمس والتي تستضيفها دبي كأول مدينة عربية وشرق أوسطية بعد 13 عاماً من استضافتها في مدن أوروبية وآسيوية وأمريكية.

وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقام منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 20 الجاري بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 منتخباً بواقع 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات، ويعقد على هامش البطولة، وعلى مدار ثلاثة أيام «كونغرس» الاتحاد الدولي، والذي سيتم خلاله انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء الجدد للدورة المقبلة للاتحاد.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيب دولة الإمارات ودبي بجميع المشاركين من كل أنحاء العالم، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق والوصول إلى مراحل متقدمة ضمن منافسات البطولة.

اهتمام القيادة

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، خلال كلمته في حفل الافتتاح عن سعادته باستضافة مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم في دبي مرحباً بالفرق المشاركة، في دولة الإمارات موجهاً بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه للحدث العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى على مستوى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وما تحمله تلك الرعاية من دلالات تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بقطاع رياضات أصحاب الهمم والحرص على تشجيع الرياضيين منهم على مزيد من التميز كل في مجالاته، كما وجّه الشكر إلى رعاة الحدث العالمي والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.

حدث عالمي

ووجّه أولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه لهذا الحدث العالمي المهم ولمجلس دبي الرياضي على دعمه لرؤية نادي دبي لأصحاب الهمم، وللجنة المنظمة على حرصها على تقديم حدث عالمي يتناسب مع مكانة دبي العالمية وسمعتها بين الأوساط الرياضية الدولية،.

وقال: إن الهدف من البطولة ليس في تقديم أفضل منتخب فقط، ولكن أيضا من أجل تحقيق الاندماج الكامل لهذه الفئة، فالبطولة منصة لتقديم اللاعبين إلى الواجهة والتي ستكون مصدر الهام للمشاركين في هذا الحدث العالمي الكبير.

محطة رئيسية

يعتبر مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة محطة رئيسية مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، والتي ستضم 8 منتخبات فقط، ويشارك في بطولة العالم منتخبات الإمارات، ومصر، العراق، الجزائر، الولايات المتحدة، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، كندا، استراليا، إيران، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، البرازيل، والأرجنتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز