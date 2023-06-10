انطلاق منافسات «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ريو دي جانيرو

المصدر: ريو دي جانيرو - وام

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انطلقت أمس منافسات النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وسط حضور جماهيري كبير وتستمر المنافسات حتى يوم غدٍ.

وأعرب رودريغو فاليريو مدير التشغيل في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن سعادته بإقامة البطولة للنسخة التاسعة على التوالي في البرازيل، مؤكداً أن استدامة نجاح الحدث الكبير جاءت بفضل العمل الجاد والاحترافية العالية لفريق العمل المشرف على التنظيم وتعاون الشركاء في البرازيل، وقال:

سنبقى ملتزمين بتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير ومحبي لعبة الجوجيتسو في العالم، خصوصاً البرازيل، وثقتنا كبيرة في تواصل المسيرة بجذب المواهب وتوفير فرص للاعبين من أجل التألق وتحقيق الإنجازات الاستثنائية.

وتابع: قمنا بوضع خطة دقيقة للإعداد للبطولة، بأعلى معايير الجودة من خلال توفير المتطلبات اللوجستية والمرافق الرياضية الملائمة، خصوصاً أن الحدث يتابعه مئات الآلاف على مستوى العالم.

وقال البطل البرازيلي ليوناردو ماريو صاحب الحزام الأسود في وزن 62 كلغم إنه استعد جيداً للحدث الكبير من خلال التدريبات ودراسة أساليب لعب المنافسين.

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