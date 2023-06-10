أصداء إعلامية عالمية لسباق «القفال32 »

المصدر: دبي - البيان

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حظيت النسخة الثانية والثلاثون من سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، بتغطية إعلامية عالمية مميزة، بلغ صداها كل قارات العالم، استمراراً لاهتمام تلك المؤسسات بهذا الحدث الذي يمثل قيمة تراثية ومجتمعية كبيرة لأهل المنطقة ودول الخليج العربي.

ونظّم الحدث بنجاح في 30 مايو الماضي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 125 سفينة أبحرت لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، حيث تفوق طاقم السفينة نمران 211 الذي حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخ الحدث.

وشهد السباق حضوراً متميزاً لوكالة الصحافة الأوروبية (إيبا) ومقرها فرانكفورت الألمانية ورصدت فعاليات السباق من خلال 33 صورة معبرة وجميلة بداية بتحضيرات النواخذة والملاك والبحارة عبر التجارب المسائية حول جزيرة صير بونعير استعداداً لإبحارهم نحو شواطئ دبي ملتقطاً صوراً نادرة لهم مع لحظات الغروب الساحرة ولقيت تلك اللقطات إعجاب دور النشر العالمية ونالت حظها من النشر على حساب الوكالة ومنها عبر عدد من المنصات مثل وكالة أنباء (لوسا) البرتغالية، كما اختيرت إحداها ضمن صور اليوم في الموقع الرسمي لمؤسسة (زي تايمز) البريطانية.

انتشار

ونقل فريق عمل وكالة الصحافة الفرنسية أجواء الكرنفال الكبير بالفيديو والصور الفوتوغرافية عبر منصة الوكالة إلى الكثير من محطات التلفزة العالمية مثل يورو نيوز والتلفزيون الصيني ونوكومانت تي في وتلافرتور تي في وإن جي تي في وز د أف تي في ومنصات آي أس نيوز الإسبانية وغارديان البريطانية والتي عرضت تقريراً مدته أربع دقائق ونصف الدقيقة إضافة إلى نشر الصور في العديد من المواقع والمحطات والصحف حول قارات العالم.

وأضاف المصور العالمي التشيكي مارتن ديكوبيل والمتخصص في رياضة الفروسية والإبحار الشراعي لمسات خاصة من خلال تغطيته للسباق للعديد من المحطات ومن بينها وكالة إميغو إيمييغ الألمانية التي نشرت 12 صورة متنوعة وجميلة من السباق.

تغطية متميزة

وحقق السباق الكبير أصداء واسعة من خلال التغطية المتميزة من الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات دبي الرياضية التي واكبت الحدث كالعادة من خلال فريق عمل مميز قدم خدمة استثنائية للمشاهد عبر التغطية المباشرة قبل يوم من السباق من خلال استوديو القفال الذي نقل أجواء ما قبل البداية بيوم ثم أجواء السباق طوال مدة التنافس على مدار أكثر من 10 ساعات متواصلة.

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