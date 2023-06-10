«بايك أبوظبي» 18 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي يوم السبت 18 نوفمبر المقبل على مسار طوله 154 كم من نقطة الانطلاق في أبوظبي إلى نقطة الوصول في العين. سيُنقل السباق على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية، ويصل مجموع جوائزه إلى مليوني درهم، وهو مفتوح للهواة من الجنسين.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم الدورة الثانية من السباق المجتمعي العالمي، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حقّقته الدورة الأولى من السباق العام الماضي.

وقال العواني: «سيكون مجتمع الدراجات الهوائية في دولة الإمارات عموماً، وأبوظبي خصوصاً، على موعد مع سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» الشهير، الذي يمتد لمسافة 154كم من أبوظبي إلى العين، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم».

من جانبه، قال فابريزو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «آر سي إس» لتنظيم الفعاليات الرياضية: «يسعدنا التعاون مجدداً مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتنظيم سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»، ونتطلّع معاً إلى نجاحات أخرى في الدورة المقبلة مع مشاركة أوسع من أفراد مجتمع الدراجات الهوائية».

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