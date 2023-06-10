شناعة أول عربي يتأهل لـ«أمريكا لشباب الغولف»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أصبح الأردني موسى شناعة (15 عاماً) أول لاعب عربي بفئته العمرية، يتأهل لإحدى بطولات الاتحاد الأمريكي للغولف «USGA» من خلال بطولة أمريكا للشباب الخامسة والسبعين، التي ستقام من 24 إلى 29 يوليو المقبل، على ملعب جزيرة دانيال بولاية جنوب كارولينا الأمريكية، وجاء تأهله باحتلاله المركز 79 عالمياً في فئة الشباب، بالتصنيف العالمي والأول عربياً.

وجاء الإنجاز استمراراً للنجاحات التي حققها موسى شناعة من خلال مشاركاته الأخيرة محلياً وعالمياً، والتي كان آخرها فوزه ببطولة عُمان الدولية.

وأعرب اللاعب عن فخره بالإنجاز والذي يفتح المجال لمزيد من اللاعبين العرب من أجل التأهل لمثل هذه البطولات، وتقدم بالشكر لعائلته التي توفر له كل متطلبات النجاح ولمدربه «والده» ولكل من أسهم في الإنجاز، كما تقدم بشكره لدولة الإمارات التي وفرت البنية التحتية بالصروح الرياضية والملاعب التي هيأتها من أجل رياضة الغولف.

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