«أبو الأبيض للمحامل الشراعية» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق، اليوم، سباق «أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أجواء حماسية للفئة الأكبر والأقوى في فئات المحامل الشراعية. ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بمشاركة 100 محمل شراعي، ويعدّ الجولة الثالثة والأخيرة لهذه الفئة، والختامية للموسم.

وتبلغ مسافة السباق 30 ميلاً بحرياً، بمشاركة محامل من كل أنحاء الدولة من أعالي جزيرة «أبو الأبيض»، وحتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كاسر الأمواج بأبوظبي.

حيث يتم تتويج الفائزين. ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 4 ملايين و238 ألف درهم جوائز للفائزين من المركز الأول، وحتى الـ 90 إلى جانب 3 سيارات لأصحاب المراكز الأولى، وسبق أن نظم النادي سباقين لهذه الفئة هذا الموسم، الأول «سباق مهرجان الشيخ زايد»، والثاني سباق «غناضة».

تحضيرات

وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات الفنية واللوجستية لتنظيم السباق، ووقفت على كل التفاصيل الخاصة، لضمان توفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين، والمتابعين للوصول بالسباق إلى بر الأمان.

وقال أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، العضو المنتدب: يشهد سباق «أبو الأبيض» مشاركة كبيرة من المحامل، وهذا دليل على مكانته، والحرص على التواجد في كل المناسبات الكبرى، ويستقطب هذا السباق 100 محمل وأكثر، بما يشعل المنافسة من أجل التتويج باللقب، والتواجد في المراكز المتقدمة، في ظل الجوائز القيمة التي رصدت لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

وأضاف إن سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية 60 قدماً، يعد من الفعاليات الكبرى التي لها مكانتها الخاصة لدى ملاك المحامل والنواخذة والبحارة، ويمثل أكبر تحدٍ للجميع، ويعد احتفالية مميزة بختام موسم السباقات التراثية، والذي جاء حافلاً بالحماس، وروح التنافس والتحدي.

وأشاد الرميثي بتجاوب والتزام الملاك والنواخذة مع اللجنة المنظمة خلال فترة التسجيل للمشاركة في السباق، الأمر الذي سهل على الجميع الإجراءات، مشيراً إلى أن هذا التعاون المستمر، يمثل خطوة مهمة على طريق نجاح كل الأنشطة والفعاليات والسباقات.

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