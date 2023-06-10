«أولد سكول» و«أوريكسيس» إلى «مونديال السلة الثلاثية»

المصدر: دبي - البيان

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نجح فريقا «أولد سكول» و«أوريكسيس» في خطف لقب فئتي الرجال والسيدات على التوالي، في النهائيات الوطنية لبطولة «ريد بُل هاف كورت» التي احتضنها ملعب كرة السلة بحلته الجديدة في حديقة السطوة في دبي السبت الماضي، وقد حجز لاعبو ولاعبات الفريقين بذلك بطاقة التأهل لخوض منافسات النهائيات العالمية للبطولة، والتي تقام في صربيا سبتمبر المقبل.

وتميزت البطولة بنمطها السريع بحيث إن النافذة الزمنية المتاحة للتسجيل كانت أضيق، كما أن وتيرة اللعب والمنافسة تحت سلة واحدة تتطلب تكتيكات وأساليب مختلفة عن كرة السلة التقليدية.

وقد أعرب الفائزون لدى فريقي الرجال والسيدات عن تطلعهم لتمثيل الإمارات العربية المتحدة بأفضل طريقة ممكنة في النهائيات المرتقبة في صربيا في سبتمبر المقبل، وسعيهم لتحقيق نتيجة متقدمة ومشرفة، ولما لا، المنافسة على اللقب. وتتجه الأنظار الآن إلى النهائيات العالمية المرتقبة في سبتمبر في صربيا، حيث سيخوض الفائزون والفائزات في البطولة الإماراتية مواجهات مع فرق فائزة من أكثر من ثلاثين بلداً.

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