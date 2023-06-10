«الإمارات للتزلج المدولب» يختتم تحضيرات «برلين 2023»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اختتم منتخب الإمارات لرياضة التزلج المدولب لفئة أصحاب الهمم استعداداته في ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، للمشاركة ضمن وفد الإمارات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، المقررة إقامتها خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو الجاري.

ويضم المنتخب 7 لاعبين ولاعبات هم صياح الحبش، وخليفة الأميري، وبسمة بشار، وعبد الله الديواني، وغانم المعمري، ونجود خميس، ومروة عمر.

وأكد عبيد الفلاحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والفعاليات، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، في تأهيل وإعداد اللاعبين واللاعبات، وتعزيز طموحاتهم لتمثيل الدولة بالصورة المشرفة في الحدث العالمي.

وقال إن اتحاد الإمارات لرياضة التزلج المدولب بدعم واهتمام الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس الاتحاد، يحرص على تبني أفضل الممارسات، لتوفير البيئة المناسبة التي تمكن اللاعبين واللاعبات من دعم مهاراتهم وقدراتهم، من أجل المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات الخارجية.

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