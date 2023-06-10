تعاون إماراتي بحريني في «اللياقة البدنية»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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ثمّن أحمد بن ظبوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية، الدعوة التي تلقاها للمساهمة بتنظيم بطولة الخليج العربي الأولى للياقة البدنية التي ستقام في مملكة البحرين سبتمبر المقبل.

وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع يوسف خنجي عضو اتحاد مملكة البحرين لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمقر الاتحاد في دبي، مبدياً استعداداً كبيراً للتعاون والمساهمة بتنظيم البطولة، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بالكوادر الإماراتية في اللياقة البدنية لتنظيم بطولة الخليج الأولى لتحدي اللياقة.

وأوضح أحمد بن ظبوي أن لجنته ستقوم بتقديم خبرتها للمساهمة بنجاح تنظيم البطولة، واصفاً ذلك بأنها تجربة جديدة تتطلع لجنة اللياقة البدنية الإماراتية إلى النجاح فيها لأهميتها بدعم الأشقاء .

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