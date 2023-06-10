«رجبي آسيا» يتعاون مع «أمريكا الجنوبية»

المصدر: (بيونس آيرس - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة، سبل دعم وتوطيد العلاقات مع كل من الأرجنتين وأورغواي، وبناء علاقات شراكة متميزة تعود بالنفع على رياضة الرجبي الآسيوية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي للدولتين بدعوة من سيبستيان بينياروا رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للرجبي.وأوضح الظالعي أن الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي من أكبر 3 دول تمارس رياضة الرجبي في أمريكا الجنوبية، وأن تبادل الزيارات معهم سيكون له أثر كبير في نقل الخبرات واستكشاف آفاق للتعاون المستقبلي للاستفادة من خبراتهم على الصعيد الآسيوي.

وأشار إلى أن توطيد علاقات الاتحاد الآسيوي للرجبي مع الاتحادات الأهلية في العالم يتزامن مع التطور الكبير للعبة على مستوى القارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز