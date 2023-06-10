«اتحاد الطائرة» يسجل جميع ممارسي «الشاطئية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة عن إطلاق رابط لتسجيل جميع ممارسي الكرة الطائرة الشاطئية في الدولة، تمهيداً لإصدار بطاقات تخولهم للمشاركة في جميع أنشطة الكرة الطائرة الشاطئية.

ويولي اتحاد اللعبة نشاط الطائرة الشاطئية اهتماماً كبيراً خلال دورته الحالية، والتي تجسدت في تنظيمه للعديد من الفعاليات وعلى رأسها «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» في أكتوبر الماضي، بمشاركة 96 فريقاً من 25 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقال عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، إن هذه المبادرة تهدف إلى تسجيل جميع ممارسي الكرة الطائرة الشاطئية، من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، لتقنين مشاركتهم في جميع أنشطة الاتحاد الخاصة بالكرة الطائرة الشاطئية، ومساعدة الأندية في الوصول إلى هؤلاء الممارسين وتوسيع قاعدة المشاركة بشكل مقنن.

وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في حصر جميع الممارسين لكرة الطائرة الشاطئية، سواء من الهواة وغيرهم، لتسجيل قاعدة بيانات كاملة لجميع ممارسي اللعبة، ومن ثم دعوتهم للمشاركة في الجولات الوطنية التي ينظمها الاتحاد.

وأكد أن هذه الخطوة سيتبعها تصنيف شامل لكل اللاعبين المسجلين والمشاركين في بطولات الاتحاد، عن طريق نقاط تصنيفية يحصل عليها اللاعبون، بما يسهم في دعم وتطوير اللعبة، خاصة في ظل وجود خطة متكاملة لتنشيط منافسات الطائرة الشاطئية الفترة المقبلة.

ويتضمن الرابط الموجود على الموقع الإلكتروني للاتحاد البيانات الأساسية للمتقدمين، ووسائل التواصل معهم.

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