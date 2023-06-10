140 فعالية متنوعة في «صيف دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتصدر البطولات الثلجية التي ستقام في قاعة سكي دبي للرياضات الثلجية، وفعاليات الغوص التي ينظمها «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص بالعالم، قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، ضمن النسخة الثالثة من مبادرة «صيفنا رياضي»، وتشمل 140 فعالية تقام في أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وضمن 30 لعبة رياضية متنوعة، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف. وتشهد قاعة سكي دبي في مول الإمارات تنظيم العديد من البطولات الثلجية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، من أبرزها تحدي الثلج الذي يقام سنوياً ويحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار من خارج الدولة.

كما يقام معسكر السيدات الثلجي الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية المخصصة للسيدات فقط، وفعالية اليوغا الثلجية.

والكرة الطائرة على الثلج، وبطولات التزلج على الجليد، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد، وغيرها العديد من الفعاليات التي تشكل موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وتسهم في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها.

عروض

كما تتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» فعاليات في ديب دايف دبي، الذي يقدم عروضاً لتشجيع محبي رياضة الغوص من جميع المستويات من الهواة إلى المحترفين لممارسة رياضتهم المفضلة في أعمق حوض في العالم، ومن بين العروض الغوص الموجه للغوص إلى عمق يصل إلى 60 متراً، وغوص الاستكشاف الذي يستهدف المبتدئين للغوص إلى عمق يصل إلى 12 متراً.

وعرض الأطفال من سن 8 و9 سنوات للغوص إلى عمق مترين لمدة 30 دقيقة، والتدريب على الغوص الحر مع مدرب محترف لاكتشاف المدينة الغارقة إلى عمق 5 أمتار، وعرض الغوص العائلي، وتدريبات السكوبا دايف للمبتدئين.

مبادرة

وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي.

وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينغ.

ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات، التي تقام بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لمحبي الرياضة ولجميع أفراد المجتمع للمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة التي تقام في مختلف المناطق بالإمارة، وتمنح الفرصة لكل الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي، وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويج عن أنفسهم.

تحفيز

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتحفز كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة في فصل الصيف، الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول.

وتحول بفضل التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية إلى موسم مليء بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة، مثل عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري الذي يضم 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً لرؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل شرائح المجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز