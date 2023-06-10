شباب الأهلي يكرم ضيوف «سلة غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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أقام نادي شباب الأهلي حفل استقبال وتكريم للفرق المشاركة في نهائيات بطولة السوبر لأندية غرب آسيا FINAL 8، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والمدير التنفيذي، حيث قام المري بتكريم الرعاة ورؤساء بعثات الأندية المشاركة في البطولة.

ورحب المري بالحضور وبالأندية المشاركة في البطولة بدولة الإمارات، وعبّر عن سعادته في نجاح النادي باستضافة النهائيات، وشكر المري الاتحاد الدولي لكرة السلة على الثقة الكبيرة التي وضعوها في نادي شباب الأهلي لاستقبال النهائيات.

وأكد المري أن كل الاستعدادات والترتيبات لانطلاق العرس الآسيوي لكرة السلة جاهزة، وأن فريق عمل كبير يقوم بعمل جاد من أجل إنجاحها، كما أشاد بالرعاة والشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المستمر للنادي وللرياضة عموماً، وهو تعزيز للدور المتكامل بين أبناء الوطن في إنجاح الفعاليات الرياضية المختلفة ولإثبات مقدرة دولة الإمارات في استضافة المناسبات الرياضية الكبيرة.

وقام بتكريم المسؤولين في الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة السلة وممثلي الأندية المشاركة والشركات الراعية للبطولة، طيران الإمارات، إمارتك، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، زاجل، الحلول العقارية، ومجلس دبي الرياضي.كما قام المري بتكريم الجهات الحكومية المساندة، القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي.

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