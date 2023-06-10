«الترايثلون» يكرم أصحاب الإنجازات

المصدر: (‎دبي - البيان)

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كرم اتحاد الإمارات للترايثلون أصحاب الإنجازات في الموسم الماضي خلال الحفل الذي أقامه بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

وخالد الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون والدكتور عامر العامري المدير المالي للاتحاد وصالحة البسطي الأمين العام للاتحاد وأحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات وبخيت القرص عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات.

وأعرب خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن سعادته بهذا التجمع لأسرة الترايثلون للاحتفال بنجوم الموسم الرياضي والذي نأمل أن يكون نقطة الانطلاق لمرحلة أفضل تتحقق فيها إنجازات مشرفة لرياضة الإمارات متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبها، أكدت صالحة البسطي أن ما تحقق في الموسم الماضي يدعو للفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن تجمع أسرة الترايثلون للاحتفال بنجاح الموسم وتكريم المتميزين يعبر عن حرص مجلس الإدارة على تقدير المبدعين ليكون حافزاً للجميع لتحقيق الأفضل.

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