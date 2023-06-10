«الأولمبية الوطنية» تستعرض مبادرات الشارقة الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد مجلس الشارقة الرياضي أول من أمس بمقر اللجنة بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس المكتب التنفيذي، للاطلاع على جهود المجلس ومبادراته وبرامجه لتوفير بيئة رياضية ملائمة تسهم في تعزيز مستوى رياضة الإمارات سواءً فيما يتعلق بالرياضة التنافسية أو المجتمعية.

وترأس وفد مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، يرافقه المهندسة أسماء أيوب البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى عبيد الشمسي رئيس شعبة تصميم المشاريع، والمهندس محمد طارق أبو السعود رئيس شعبة تنفيذ المشاريع، إذ استُهل اللقاء بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الكيانات الرياضية بصورة تنسيقية تتشارك فيها الأهداف وتتوحد فيها الرؤى لبناء قاعدة قوية من الأجيال المتتالية.

وما تتطلبه المرحلة المقبلة من استراتيجيات عمل ذات أبعاد محددة تتماشى مع حجم الدعم والاهتمام الدائم من القيادة الرشيدة، لا سيما بعد اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031 وفق محاور طموحة تفتح المجال أمام جميع الجهات الرياضية لتقديم أفكار وحلول مبتكرة للارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية.

شرح

واستمع نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الشرح المقدم من وفد مجلس الشارقة حول مشروع المدينة الرياضية التي تراعي ضمن منشآتها وجود المساحة المناسبة لرياضيي الألعاب الفردية والجماعية دون تأثير أي منهما على الأخرى، لتصبح مجهزة لاستقبال ممارسي الرياضة في الوقت ذاته والموقع نفسه على مدار 24 ساعة بمرونة وجاهزية وكفاءة عالية، مع عدم إغفال الحضور المجتمعي.

كما تم خلال اللقاء تقديم عرض لمستقبل المنشآت الرياضية في المدينة الرياضية تضم مختلف الألعاب منها الصالات والملاعب للألعاب الجماعية والفردية والقتالية وألعاب القوى وكرة القدم. حيث تم التركيز خلال المناقشات على الاهتمام بالجانب المجتمعي وكيفية زيادة الثقافة الرياضية في المجتمع بنسبة تصل إلى 71 %، بالإضافة إلى التركيز على الموهوبين وصقل مواهبهم الرياضية المختلفة وكيفية بناء لاعبين محترفين لتحقيق الإنجازات المختلفة.

تأكيد

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تضع جميع الجهود الوطنية من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية نصب أعينها وترحب بالمساعي الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحركة الأولمبية وتعزيز مستوى رياضة الإمارات نموذجاً ريادياً متقدماً يتوافق مع مكانة الدولة وسمعتها في مختلف القطاعات، وتشجيع مثل هذه الممارسات القائمة على معايير وأسس علمية وخطط واضحة لتصبح ركيزة وقيمة مضافة لمجالات العمل الرياضي الذي يلقى كل ألوان الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة.

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