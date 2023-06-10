8 لاعبين ولاعبات للريشة الطائرة في «عربية الجزائر»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في الدورة العربية بالجزائر بـ8 لاعبين ولاعبات تم اختيارهم بعد تصفيات أقامها الاتحاد أخيراً.

فيما تغادر البعثة إلى الجزائر يوم 3 يوليو المقبل، قبل انطلاقة المنافسات التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 15 من الشهر ذاته.

وتشارك فيها الإمارات بـ15 رياضة مختلفة. وتضم قائمة اللاعبين لفئة الرجال كلاً من، عبدالعزيز يحي، ومحمد فالامارزي، وناصر الصايغ، وحميد سعيد المرزوقي، وبالنسبة للسيدات كلاً من، غدير الطاهري، ومريم البلوشي، وفرح إبراهيم، وهند عبدالله.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن الاتحاد قرر إجراء تصفيات بين عدد من لاعبي الأندية والأكاديميات المنضوية تحت مظلته من أجل اختيار الأفضل للمشاركة مع المنتخب الوطني في ثاني البطولات العربية التي يشارك فيها الاتحاد منذ تأسيسه.

معسكر

وأضافت: يقيم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني معسكر إعداد حالياً في العين قبل السفر، في وجود الجهازين الفني والإداري، لافتة إلى أن الطموح كبير بتحقيق النتيجة الأفضل بعد التألق في البطولة الآسيوية التي أقيمت أخيراً في دبي.

وفيما يتعلق بخطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، قالت الجسمي إنه يجرى حالياً التجهيز لإقامة أول بطولة دولية للريشة الطائرة في أبوظبي أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، ومجلس أبوظبي الرياضي تحت مسمى «سوبر سريس» بمشاركة نخبة الفرق الدولية.

وأضافت: «سيوقع الاتحاد أيضاً خلال الأسبوع المقبل اتفاقية تعاون مع أكاديمية ماليزية متخصصة في الريشة الطائرة من أجل تبادل الخبرات، والمعسكرات.

وذلك بحضور رئيس الاتحاد الماليزي للعبة». وعن إطلاق مسابقة الدوري، أكدت الجسمي أن الاتحاد يواصل عمله من أجل اعتماد اللعبة في المزيد من الأندية، حيث يوجد تحت مظلته حالياً 3 أندية هي: أبوظبي لألعاب المضرب والنصر واتحاد كلباء، بالإضافة إلى 46 أكاديمية، وسيكون مقترح إقامة المسابقة على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

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