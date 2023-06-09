غدا.. شواتيك تلتقي موكوفا في نهائي رولان غاروس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتطلع لاعبة التنس البولندية الشابة إيجا شواتيك إلى التربع مجددا على عرش بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) والفوز بلقبها الثالث في البطولة عندما تلتقي مع التشيكية كارولينا موكوفا غدا السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وتتصدر شواتيك التصنيف العالمي لمحترفات التنس فيما خاضت موكوفا البطولة الحالية وهي في المركز الـ43 بالتصنيف، ولكن الوصول إلى النهائي منح موكوفا قفزة كبيرة في التصنيف، وتسعى اللاعبة إلى مزيد من التقدم بالتصنيف من خلال مواصلة مغامرتها ومفاجآتها في البطولة وتحقيق الفوز باللقب.

في المقابل، نالت شواتيك /22 عاما/ دفعة معنوية هائلة من الفوز على الأمريكية كوكو جوف في مباراتهما بربع النهائي ثم الفوز على البرازيلية المتألقة بياتريز حداد مايا في نصف النهائي لتخوض نهائي رولان غاروس للمرة الثالثة في غضون 4 سنوات.

وكانت شواتيك توجت باللقب في المرتين السابقتين، اللتين بلغت فيهما النهائي؛ في 2020 و2022، وترغب في التتويج هذه المرة أيضا باللقب مع بلوغها النهائي للمرة الثالثة علما بأنها تغلبت على أكبر العقبات في طريقها للنهائي، وكان في مقدمتها جوف.

وفيما تبدو المواجهة سهلة مع موكوفا المصنفة 43 عالميا، تؤكد مسيرة اللاعبة التشيكية في البطولة أن مهمة شواتيك لن تكون سهلة على الإطلاق؛ حيث تغلبت موكوفا على أكثر من لاعبة بارزة في طريقها للنهائي؛ مثل اليونانية ماريا سكاري المصنفة الثامنة للبطولة في الدور الأول والبيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة في الدور نصف النهائي.

ومع بلوغهما المباراة النهائية، حصدت كل من شواتيك وموكوفا 1300 نقطة تضاف إلى رصيدها بالتصنيف العالمي للمحترفات، ولكن الفوز في مباراة الغد سيمنح صاحبته 700 نقطة أخرى لتكتمل الـ2000 نقطة التي تحصل عليها الفائزة باللقب في رولان جاروس ثاني بطولات "جراند سلام" في الموسم الحالي.

كما ترغب كل من اللاعبتين في مضاعفة الجائزة المالية التي تحصل عليها؛ حيث بلغت الجائزة المالية لكل منهما من البطولة حتى الآن مليونا و150 ألف يورو فيما ستتضاعف الجائزة للفائزة باللقب إلى 2.3 مليون يورو.

وخلال مسيرتها الرياضية حتى الآن، حصدت شواتيك 13 لقبا في البطولات التي خاضتها، ومنها 3 ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، حيث توجت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في 2022 إضافة للقبيها في رولان غاروس.

وفي المقابل، لا يزال رصيد موكوفا /26 عاما/ قاصرا على لقب واحد فقط، وكان أفضل إنجاز سابق لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هو بلوغ نصف النهائي في أستراليا المفتوحة عام 2021، وتأمل اللاعبة في أن تحصد غدا لقبها الأول في البطولات الكبرى.

والتقت شواتيك وموكوفا مرة واحدة سابقة، وكان الفوز من نصيب موكوفا في بطولة براغ المفتوحة عام 2019 على الملاعب الرملية أيضا، علما بأن موكوفا كانت في المركز 106 بالتصنيف العالمي وقتها وشاركت في تلك البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، فيما كانت شواتيك في المركز الـ96 بالتصنيف العالمي وشاركت في البطولة عبر الأدوار التأهيلية.

وقالت شواتيك قبل نهائي الغد: "ما زلت أشعر بأنني أعرف أسلوب لعب كارولينا (موكوفا) لأنني خضت عدة تدريبات معها منذ 2019، كما شاهدتها أكثر من أي لاعبة أخرى، إنها مجرد مصادفة ولكنها حدثت. وأحب طريقة لعب موكوفا فعليا، كما أحترمها بالفعل".

وفي المقابل، قالت موكوفا: "لا أعتقد أنني سأكون المرشحة الأقوى في مباراة الغد. لعله شيء جيد. نتائجي مع المصنفات في المراكز الثلاثة الأولى تظهر لي فقط أنني أستطيع اللعب أمامهن".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز