ديوكوفيتش يُقصي ألكاراس ويبلغ نهائي رولان غاروس

المصدر: أ ف ب

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تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني كارلوس ألكاراس 6-2 و5-7 و6-1 و6-1 الجمعة، وبات ثاني أكبر لاعب يبلغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية بطولات الغراند سلام لكرة المضرب، ليقترب من تحقيق لقبه الـ 23 الكبير في مسيرته.

وسيفك ديوكوفيتش، المتوج مرتين في رولان غاروس، ارتباطه مع الإسباني رافايل نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي (22 لقباً لكل منهما)، في حال فوزه على النروجي كاسبر رود أو الألماني ألكسندر زفيريف اللذين يتلقيان في نصف النهائي الثاني.

كما بامكان الصربي، البالغ 36 عاماً، أن يحطم رقم نادال كأكبر فائز واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من ألكاراس الذي عانى من تقلص عضلي شديد في المجموعتين الأخيرتين.

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