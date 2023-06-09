منصور بن محمد يشهد افتتاح بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم عن ترحيبه بالفرق المشاركة في البطولة من مختلف أنحاء العالم في دبي ومع إقامة منافساتها للمرة الأولى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث العالمي الكبير يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات برياضات أصحاب الهمم، وحرص دبي على تشجيع كافة المبادرات الداعمة لهذا القطاع الرياضي المهم في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم وحرصها الدائم على إشراكهم في الحياة الرياضية وتحفيز المواهب المتميزة منهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وأكد سموه أن الرياضة تعد من أهم المجالات التي تعزز اندماج أصحاب الهمم في المجتمع وتأكيد كونهم جزءاً مهماً ومؤثراً في نسيجه، وهو ما ينعكس في توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة في إيجاد كافة الفرص الكفيلة بتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، لاسيما تشجيعهم على الانخراط في المجال الرياضي، ومساعدتهم على صقل مهاراتهم في مختلف الألعاب.

وعن استضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم للمرة الأولى في العالم العربي، أكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن دبي حرصت على توفير كافة مقومات النجاح لهذه الدورة لتكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، وذلك كعهدها دائما في توفير كافة عناصر النجاح لما تستضيفه سنوياً من فعاليات عالمية كبرى من معارض ومؤتمرات وبطولات رياضية ضمن مختلف الألعاب، اعتماداً على ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متميزة، بما في ذلك منشآت وتجهيزات رياضية تعد من الأفضل على مستوى العالم، وخدمات ضيافة تكفل للضيوف من مختلف الدول أعلى مستويات الراحة، علاوة على المكانة الكبيرة التي تتميز بها دبي كنقطة التقاء للعالم شرقا وغرباً وهي الميزة التي تعززها إمكاناتها بالغة التميز في مجال الطيران والسفر.

جاء ذلك خلال حضور سموه لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم مساء اليوم (الجمعة)، التي تستضيفها دبي كأول مدينة عربية وشرق أوسطية بعد 13 عاما من استضافتها في مدن أوروبية وآسيوية وأميركية، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقام منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9_ 20 يونيو الجاري بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 منتخبا بواقع 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات.

وسيعقد على هامش البطولة، وعلى مدار ثلاثة أيام "كونجرس" الاتحاد الدولي، والذي سيتم خلاله انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء الجدد للدورة المقبلة للاتحاد.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيب دولة الإمارات ودبي بجميع المشاركين من كل أنحاء العالم، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق والوصول إلى مراحل متقدمة ضمن منافسات البطولة.

اهتمام القيادة

وفي كلمته، خلال حفل الافتتاح، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ثاني جمعة بالرقاد، عن سعادته باستضافة مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم في دبي مرحبا بالفرق المشاركة، في دولة الإمارات موجهاً بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه للحدث العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى على مستوى العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط، وما تحمله تلك الرعاية من دلالات تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بقطاع رياضات أصحاب الهمم والحرص على تشجيع الرياضيين منهم على مزيد من التميز كل في مجالاته، كما وجّه الشكر إلى رعاة الحدث العالمي والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.

حدث عالمي

من جانبه، وجّه أولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه لهذا الحدث العالمي المهم ولمجلس دبي الرياضي على دعمه لرؤية نادي دبي لأصحاب الهمم، وللجنة المنظمة على حرصها على تقديم حدث عالمي يتناسب مع مكانة دبي العالمية وسمعتها بين الأوساط الرياضية الدولية.

وقال: "إن الهدف من بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة ليس في تقديم أفضل منتخب فقط، ولكن أيضا من أجل تحقيق الاندماج الكامل لهذه الفئة، فالبطولة منصة لتقديم اللاعبين إلى الواجهة والتي ستكون مصدر الهام للمشاركين في هذا الحدث العالمي الكبير".

محطة رئيسية

وتعتبر البطولة محطة رئيسية مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في "باريس 2024" والتي ستضم ثمانية منتخبات فقط. وتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة إلى جانب دولة الإمارات، كلاً من: مصر، العراق، الجزائر، الولايات المتحدة، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، كندا، استراليا، إيران، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، البرازيل، والأرجنتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز