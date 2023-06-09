انطلاق النسخة الثانية من "سباق بايك أبوظبي جران فوندو" 18 نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الثانية من سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" المجتمعي يوم السبت 18 نوفمبر المقبل، على مسار طوله 154 كم من نقطة الانطلاق في أبوظبي إلى نقطة الوصول في العين، وسينقَل السباق على الهواء مباشرةً عبر قناة أبوظبي الرياضية، ويصل مجموع جوائزه إلى مليوني درهم، وهو مفتوح للهواة من الجنسين.

ويعدّ سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" المجتمعي العالمي من الفعاليات الرياضية الأساسية التي تعزِّز جهود إمارة أبوظبي لتكون وجهةً عالميةً رائدةً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، بوصفها نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، ووسيلةً مستدامةً للتنقُّل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، ومقصداً لمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم الدورة الثانية من السباق المجتمعي العالمي، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حقَّقته الدورة الأولى من السباق العام الماضي.

وقال العواني: "سيكون مجتمع الدراجات الهوائية في دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، على موعد مع سباق "بايك أبوظبي جران فوندو" الشهير الذي يمتد مسافة 154كم من أبوظبي إلى العين، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم".

وقال فابريزو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "آر سي اس" لتنظيم الفعاليات الرياضية: "يسعدنا التعاون مجدداً مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتنظيم سباق "بايك أبوظبي جران فوندو"، الحدث المجتمعي العالمي الذي شهد نجاحاً استثنائياً في دورته الأولى العام الماضي، ونتطلَّع معاً إلى نجاحات أخرى في الدورة المقبلة مع مشاركة أوسع من أفراد مجتمع الدراجات الهوائية".

وكانت الدورة الأولى من السباق، التي انطلقت في 12 نوفمبر 2022، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 متسابق ومتسابقة من 72 جنسية.

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