انطلاق منافسات "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" في ريو دي جانيرو

المصدر: وام

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انطلقت اليوم منافسات النسخة التاسعة من بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة مئات اللاعبين من جميع أنحاء العالم، والتي تستمر منافستها حتى 11 يونيو الجاري.

وكانت إجراءت الوزن الرسمية للبطولة قد بدأت أمس واستؤنفت صباح اليوم قبل انطلاق المنافسات في العاشرة من صباح اليوم بتوقيت ريو دي جانيرو الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي وسط حضور جماهيري لافت.

وأعرب رودريجو فاليريو مدير التشغيل في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن سعادته بإقامة البطولة للنسخة التاسعة على التوالي في البرازيل، مؤكدا ان استدامة النجاح لهذا الحدث الكبير جاءت بفضل العمل الجاد والاحترافية العالية لفريق العمل المشرف على التنظيم وتعاون الشركاء في البرازيل.

وأضاف: "سنبقى ملتزمين بتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير ومحبي لعبة الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم، خاصة البرازيل، وثقتنا كبيرة في تواصل المسيرة بجذب المواهب وتوفير فرص للاعبين من أجل التألق وتحقيق الانجازات الاستثنائية".

وتابع: "قمنا بوضع خطة دقيقة للإعداد والترتيب لبطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في ريو دي جانيرو"، بأعلى معايير الجودة من خلال توفير المتطلبات اللوجستية والمرافق الرياضية الملائمة، خاصة وأن الحدث يتابعه مئات الآلاف على مستوى العالم.

من جانبه قال البطل البرازيلي ليوناردو ماريو صاحب الحزام الأسود والمصنف الأول في وزن 62 كجم، بترتيب رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو انه استعد جيدا للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، من خلال التدريبات المكثفة واتباع برنامج غذائي متوازن قبل مرحلة الميزان، ودراسة أساليب لعب المنافسين المحتملين في نفس الوزن من أجل إخضاعهم والحفاظ على الصدارة في الترتيب الدولي.

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