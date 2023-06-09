«فاينال 8 غرب آسيا» للسلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تنطلق اليوم، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي في الممزر بدبي، المرحلة النهائية «فاينال 8» للنسخة الأولى من دوري غرب آسيا «سوبر ليغ»، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي حتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة 8 فرق تتنافس في دبي، لانتزاع بطاقتي التأهل عن هذه البطولة إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

ويخوض شباب الأهلي، المتوّج هذا الموسم بلقب الدوري للمرة 14 بتاريخه، مواجهة صعبة أمام «بي سي أستانا» أحد الفرق التي سجلت نجاحاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة في بلادها، بعد أن توّج بلقب الدوري الكازاخستاني في 11 مناسبة على مدار 12 عاماً الماضية، كما سبق له النجاح على المستوى الدولي شأنه شأن شباب الأهلي، بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة الأندية الآسيوية في نسخة 2017، بعد عام على إحراز شباب الأهلي برونزية نسخة 2016.

وأكد سعيد عتيق، مساعد مدرب فريق شباب الأهلي أن جميع الفرق تملك حظوظاً متساوية في المنافسة على بطاقتي التأهل عن كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، وعلينا التركيز في كل مباراة على حدة.

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