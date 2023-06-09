نادي الشارقة يجدد الثقة بمدرب ومحترفي اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أعلنت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، برئاسة محمد عبيد الحصان عن تجديد التعاقد مع رباعي فريق رجال كرة اليد، المدرب التونسي سامي السعيدي، والمحترف الدولي التونسي مصباح الصانعي، واللاعبين المصري محمود فايز في فئة مواليد الدولة، والجزائري زهير نايم، المقيد في فئة المقيم، مع كتيبة رجال اليد للموسم الجديد 2023 - 2024.

ويذكر أن رباعي كرة اليد قد تُوجوا مع الفريق بخماسية تاريخية في الموسم الرياضي 2022 - 2023، حيث تسلم المدرب السعيدي القيادة الفنية للفريق، منتصف الموسم الماضي، ونجح في حصد بطولتي الدوري العام، إضافة لإحراز كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما تمكن الشارقة من اعتلاء منصة التتويج مع السعيدي بكأس الأندية الخليجية 2023، محققاً أول برونزية في مشاركات الفريق الخليجية.

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