زورق فزاع 3 جاهز لجولة «إكس - كات» في رومانيا

المصدر: دبي - البيان

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يستعد زورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي لمواصلة مشواره في بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- 2023، من خلال المشاركة في منافسات جائزة رومانيا الكبرى -الجولة الثالثة- والتي تستضيفها مدينة كونستانسا خلال الفترة من 16 - 18 الجاري.

ويدافع الثنائي العالمي عارف ونادر عن صدارة الترتيب العام لبطولة العالم 2023 بعد نجاحهما مع زورق فزاع 3 في تحقيق 3 انتصارات متتالية خلال الجولتين الأولى والثانية، واللتين جرتا في إيطاليا قبل أكثر من شهر، وذلك بعد بداية متعثرة في السباق الأول بسبب الأعطال لكن الفريق استطاع التعويض في السباقات الرئيسية المتبقية وتمكن من حصد 105 نقاط وضعته في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين زورق (أتش بي آي 96).

وينافس زورق فزاع 3 ممثل الإمارات الوحيد في البطولة العالمية 6 زوارق أخرى تمتلك الطموح نفسه وهي، زورق أتش بي آي 96 ممثل إيطاليا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 104 نقاط، وزورق جي بي 8 ممثل بريطانيا والثالث في الترتيب برصيد 98 نقطة، وزورق كيو8 أويلز 17 ممثل الكويت الرابع برصيد 81 نقطة، وصاحب المركز الخامس زورق كونسول بروكيرز 22 ممثل إيطاليا الذي يملك 66 نقطة، وزورق سويكات 2 ممثل السويد سادس الترتيب برصيد 52 نقطة، وزورق 222 أوف شور 10 ممثل أستراليا وإيطاليا والذي يأتي سابعاً برصيد 48 نقطة.

ويرتبط عارف سيف الزفين مع مدينة كونستانسا بذكريات رائعة وجميلة، فقد شهدت ميلاد موهبته الحقيقية عندما قاد زورق فيكتوري عام 2007 للمرة الأولى في ذات المكان، مبتدئاً مشواره نحو العالمية ومحققاً الفوز في جائزة رومانيا التي كانت بوابة له في العام نفسه للفوز باللقب العالمي الأول رفقة المتسابق الراحل الفرنسي جون مارك شانسيز.

وتوهجت في عام 2009 الثنائية العالمية القوية بين البطلين عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، حيث قادا معاً زورق فزاع 3 في بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- وتألقا معاً في قمرة القيادة، حيث تفوقا في السباق الرئيسي لجائزة رومانيا وتوجا باللقب الذي كان بداية لحسم اللقب العالمي عام 2009.

أهداف

ويسعى الثنائي العالمي لتحقيق مجد عالمي جديد في النسخة الحادية عشرة من منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- التي ارتبطت بدولة الإمارات كفكرة ونشأة ونتائج أكدت قدرات أبطالنا الذين احتكروا منصات التتويج في تسع مواسم فيما غاب اللقب عن أحضانهم مرة واحدة في النسخة التاسعة.

وحقق بطلنا العالمي عارف سيف الزفين اللقب العالمي الكبير 6 مرات بينما يملك بطلنا العالمي نادر بن هندي 4 ألقاب في البطولة العالمية تحققت مع زوارق فزاع وفيكتوري وإكس دبي وشرطة دبي.

ذكريات

يحمل الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي ذكريات مميزة مع بطولات العالم للزوارق السريعة وتحديداً -الفئة الأولى- مع زوارق فيكتوري تيم في المدينة الرومانية العتيدة (كونستانسا) تحديداً، والتي اعتادت على استضافة هذه الفعاليات، حيث ستكون وللمرة الثالثة على موعد مع إحدى تلك البطولات ومع حدث مختلف هو بطولة العالم إكس كات للمرة الأولى.

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