أريانا سانشيز: سحر دبي لا مثيل له

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت لاعبة البادل الإسبانية أريانا سانشيز؛ المصنفة الأولى عالمياً، أنها تستمتع وتشعر بسعادة غامرة في كل مرة تزور فيها دبي للمشاركة في بطولات البادل أو السياحة، وأنها لا تجد مثيلاً لسحرها وجمالها الخلاب في أي مكان آخر بالعالم، وأن عائلتها وأصدقاءها يشاركونها هذا الإعجاب الكبير بدبي.

وتشارك أريانا سانشيز حالياً بجانب نخبة من كبار المصنفين في منافسات الدوري العالمي للبادل، الذي انطلقت منافساته أمس في صالة كوكا كولا أرينا في دبي، ويختتم بعد غدٍ.

وتضم قائمة النجوم المشاركين الأرجنتيني فرناندو بيلاستيغوين المصنف الرابع، والبرازيلي بابلو ليما المصنف تاسعاً، والإسباني خافيير غاريدو المصنف 17، وميغيل يانغواس المصنف 28، إضافة إلى عدد من اللاعبات المصنفات ضمن الـ10 الأوائل.

أفضلية

وصرحت المصنفة الأولى عالمياً لـ«البيان» أن دبي واحدة من أجمل المدن التي زارتها وترتبط معها بذكريات لا تنسى، من بينها تتويجها مع منتخب إسبانيا بكأس العالم للبادل نوفمبر الماضي على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، وقالت: دبي مدينة قريبة إلى قلبي، وأنا سعيدة بالوجود هنا مجدداً، ولا شك أنه أمر رائع أن ألعب في دبي مرة أخرى، ستكون بالتأكيد تجربة لن تنسى.

وأضافت: الدوري العالمي من البطولات الجديدة في البادل، وأنا سعيدة أن تنطلق من دبي، بالتأكيد سنقول يوماً ما إنها ولدت كبيرة لأنها بدأت من هنا، وأشكر مجلس دبي الرياضي والمنظمين على هذه الفكرة الرائعة والذكية، التي تسهم بلا شك في تطوير اللعبة في الإمارات وكسب المزيد من الجماهير حول العالم.

وتابعت: يضم كل فريق مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، ومعهم لاعب من المنتخب الإماراتي، هذا أمر جيد يساعدهم على الاحتكاك وكسب الخبرة، وأعتقد أنها فرصة مثالية لهم للتعلم وتطوير مستوياتهم.

تألق

وعن سر تألقها في البادل واحتلالها صدارة التصنيف العالمي، كشفت النجمة الإسبانية (25 عاماً) أنها بدأت ممارسة البادل عندما كان عمرها 9 سنوات، وأن عائلتها لعبت دوراً مهماً فيما وصلت إليه الآن.

وتابعت: بذلت الكثير من الجهود، وحرصت على تطوير مستواي باستمرار، وأطمح للبقاء لسنوات طويلة على قمة التصنيف العالمي، أعلم أن الأمر صعب، ولكن سأواصل العمل حتى أحقق المزيد من الألقاب.

وأوضحت سانشيز أنها تعتبر نفسها لاعبة استثنائية، لأنها لم تأتِ إلى البادل من بوابة التنس الأرضي مثل العديد من اللاعبات، مشيرة إلى أنها مارست ألعاباً مختلفة في مرحلة الطفولة، لكنها اختارت في النهاية لعبة البادل المنتشرة بشكل واسع في المجتمع الإسباني.

نفي

وبشأن الأخبار التي تم تداولها سابقاً بشأن الانفصال عن شريكتها في اللعب باولا جوزي ماريا، أكدت سانشيز أنه على الرغم من الاختلاف الشديد بينهما، فإن ماريا أفضل شريك يمكنها الحصول عليه، وقالت: في العام الماضي كنا الزوجين الأكثر انتظاماً وانسجاماً، وتعلمت أن أقدر ما نحققه، لقد قمنا بعمل ثنائي رائع، نحن مستمران في اللعب جنباً إلى جنب.

وعن اختيارها المدرب أنجيل غونزاليس بدلاً عن مدربها السابق ميغيل سيوريلي، قالت: لم يكن غونزاليس مشهوراً مثل المدربين الآخرين، لكنه فاجأني بعمله الاحترافي، كما أنه يخصص لي الكثير من الوقت ويعمل بجد، وأعتقد أنه كان بإمكاني إجراء التغيير من قبل.

وعن رأيها في النظام الجديد لمسابقات البادل التي ستتيح للاعبين فرصة اختيار البطولات التي يمكنهم المشاركة فيها بداية من العام المقبل، أوضحت المصنفة الأولى عالمياً أن مستقبل البادل سيكون أفضل بهذه الطريقة، وقالت: يجب أن يكون مستقبل البادل مفتوحاً، وأن يختار اللاعب البطولة التي يشارك فيها.

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