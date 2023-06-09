«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو».. جولة البرازيل اليوم

المصدر: ريو دي جانيرو - البيان

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أغلقت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP أمس باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اعتباراً من اليوم وتختتم بعد غدٍ.

وتعتبر البطولة أولى جولات غراند سلام للموسم الجديد 2023 - 2024 للرابطة، وتشهد مشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو العالميين، بما يزيد على ألف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، من بينهم 500 لاعب ولاعبة ضمن منافسات الحزام الأسود.

كما تشهد مشاركة 144 أكاديمية من 18 دولة في فئة الأساتذة و132 أكاديمية من 24 دولة في فئة المحترفين، ويعكس هذا العدد الكبير من الأكاديميات والدول المشاركة في البطولة التطور الكبير الذي تحقق في رياضة الجوجيتسو وزيادة شعبيتها على مستوى العالم، بفضل جهود الرابطة بعد أن أصبحت بطولاتها منصة مثالية لتبادل الخبرات بين اللاعبين وتعزيز روح المنافسة الرياضية بينهم.

وتوفر الرابطة فرصة كبيرة للمواهب البرازيلية التي لم تتمكن من المشاركة في البطولات العالمية الخارجية، للظهور ولفت الأنظار في تلك الجولة، عندما يتنافسون مع أفضل لاعبي العالم في واحدة من أكثر البطولات احترافية في التنظيم، وقوة في المنافسة وارتفاعاً في قيمة الجوائز.

جاهزية

وأكد اللاعب البرازيلي هنريكي سيكوني/‏‏‏ حزام أسود/‏‏‏ الذي سيشارك في البطولة أنه يستعد لتلك الجولة منذ وقت طويل، حيث يتدرب منذ شهور طويلة، وسبق له الفوز بذهبيتين في البطولات القارية التي نظمتهما الرابطة في مدن برازيلية قبل 3 أشهر.

وعن مشاركته غداً في ريو غراند سلام، قال: «بالتأكيد سأشارك وأفوز لأني تدربت جيداً لهذه البطولة التي تضم أسماء كبيرة في عالم الجوجيستو، وأعتقد أنني في حالة ممتازة للفوز لأحصد 3000 نقطة تضاف لرصيدي في التصنيف الدولي باعتبارها واحدة من أعلى البطولات تصنيفاً.. أرغب في تقديم نزالات قوية أمام الجميع، وأن أترك بصمة قوية لدى الجماهير تبقيني في ذاكرتهم لفترة طويلة».

ومن اللاعبين أصحاب الحزام الأسود الذين سجلوا للمشاركة في البطولة يبرز كل من يوري هندريكس وهياجو جورج من أكاديمية سيسيرو كوستا، ولوكاس بروتاسيو من أكاديمية تشيك مات، وغابرييل أوليفييرا من أكاديمية ماريو ريس وياتان بوينو من نادي الوحدة الإماراتي.

وعلى مستوى السيدات، تبرز كل من بريندا لاريسا من أكاديمية بني ياس، وجوليا ألفيس من أكاديمية «جي إف تيم»، ولاريسا سانتوس من أكاديمية «دريم آرت»، وغابرييلي بيسانها من أكاديمية «إنفايت».

وأكد رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن المنافسة ستكون قوية في ريو غراند سلام، لأنها تقام بالبرازيل، التي تعتبر الجوجيتسو جزءاً من ثقافتها الرياضية وإرثاً تاريخياً، وأسلوب حياة يتمتع به البرازيليون ويمارسونه بشغف واهتمام كبير، وأن ارتفاع عدد البطولات التي تقيمها الرابطة كل عام عن الذي سبقه يترجم مدى شغف الشعب البرازيلي بتلك الرياضة وقوة تأثيرها وشعبيتها في المجتمع البرازيلي.

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