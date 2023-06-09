برج خليفة شاهد على كأس«سوبر غرب آسيا للسلة»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، أمس، وأمام برج خليفة؛ أعلى بناء في العالم، عن كأس نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة، التي ستنطلق منافساتها اليوم في دبي، وتستمر حتى 17 الجاري، وذلك بحضور قادة الفرق الثمانية المشاركة في البطولة.

وأكد هاغوب خاجريان، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، اعتزازه بالتعاون مع نادي شباب الأهلي في استضافة الحدث الكبير، معرباً عن تقديره لما أبداه النادي من تعاون في سبيل إنجاح البطولة، التي تشكل خطوة جديدة في طريق تطور كرة السلة الآسيوية، لافتاً إلى أن عقد منافسات هذه البطولة ما هو إلا دليل على ازدهار اللعبة في هذا الجزء من العالم.

وتم استلهام تصميم كأس البطولة من الطبيعة العالمية لرياضة كرة السلة، وجاء ليعبر عن الفرق المشاركة من مختلف أنحاء المنطقة، حيث يرمز الشكل الكروي الموجود أعلى الكأس، البالغ ارتفاعه 55 سنتيمتراً، إلى الكرة الأرضية، فيما تمثل النقاط المميزة باللون الذهبي على الكأس، الأندية المشاركة في البطولة، وتمثل الأعمدة الأربعة التي تدعم الكأس، المناطق الأربع في آسيا وهي: آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومنطقة الخليج وغرب آسيا، كما تمثل في الوقت ذاته التزام الدوري بمزيد من التشجيع لرياضة كرة السلة في تلك المناطق.

وتُقام منافسات البطولة في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 8 فرق من قارة آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز