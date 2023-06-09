انطلاقة قوية للدوري العالمي للبادل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق جاغوارز على فريق شيتاز في المباراة الافتتاحية للدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليغ» بنتيجة 3 - 1، وانطلقت المنافسات بقاعة كوكاكولا أرينا في دبي، ويقام الدوري الأول من نوعه، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويستمر حتى 11 الجاري، بمشاركة نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم من الرجال والسيدات ونجوم منتخبنا الوطني للبادل. وشهدت المباراة الافتتاحية مشاركة اثنين من نجوم منتخبنا؛ هما عبدالله أهلي بفريق شيتاز، وعبدالله عبدالعزيز بفريق جاغوارز، ويلتقي اليوم، شيتاز مع جاغوارز، وبانثرز مع تايغرز.

وحفلت انطلاقة البطولة بمستويات فنية عالية أمتعت الجماهير بقاعة البطولة والمشاهدين في القنوات التلفزيونية حول العالم، وأصبحت دبي مكاناً مفضلاً لإقامة بطولات البادل الدولية والعالمية.

ويضم فريق «شيتاز» كلاً من عبدالله أهلي لاعب منتخبنا وأريانا سانشيز وبولا خوسيماريا «مصنّفتان في المرتبة الثالثة عالمياً»، وفرناندو بيلاستيغوين «المرتبة السادسة على العالم»، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس، ويضم فريق «جاغوارز» كلاً من عبدالله عبدالعزيزوأليخاندرا سالازار وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، وكارلوس غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وستوباشوك المصنف سادساً، وغونزاليس المصنف 13 وكارولينا نافارو.

ويضم فريق «بانثرز» كلاً من فارس الجناحي، وأوغسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس غونزاليس المصنّفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن، وأرانزازو أوسورو، وأليخاندرو رويز غرانادوس، فيما يضم فريق «تايغرز» كلاً من سالم الهولي، ومارتا أورتيغا «التصنيف السادس»، والمنمفين وفرانسيسكو نافارو، وفيكتوريا إغليسياس سيغادور، وفيديريكو تشينغوتو، خوان تيلو، ودلفينا بري سينيزي.

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