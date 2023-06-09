مونديال «سلة الكراسي» ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تنطلق في دبي، اليوم، النسخة 14 لبطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وتستمر فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي حتى 20 يونيو الجاري، بمشاركة 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات.

ويدشن مونديال «سلة الكراسي»، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعالياته بحفل افتتاح عند الخامسة والنصف عصراً، ويتضمن فقرات فنية وتراثية متنوعة، تعكس كرم الضيافة الإماراتية وحسن التنظيم، بحضور العديد من القيادات والشخصيات الرياضية.

ويقص منتخبنا الوطني شريط افتتاح منافسات البطولة أمام نظيره الإيطالي في السابعة مساء لحساب المجموعة الأولى، التي تضم بجانبهما البرازيل وأستراليا. ويطمح منتخبنا إلى تقديم مستويات مشرفة في أول مشاركة له في تاريخ بطولة كأس العالم، التي انطلقت منافساتها للمرة الأولى عام 1973 في بلجيكا، فيما أقيمت آخر نسخة في مدينة هامبورغ الألمانية، واختبر منتخبنا جاهزيته لظهوره الأول في «المونديال» بالمشاركة في البطولة العربية بالكويت والتصفيات الآسيوية بتايلاند ومعسكر خارجي بتركيا، إضافة إلى معسكر ثان داخل الدولة.

ويعتبر المنتخب الأمريكي، الذي يلعب في المجموعة الرابعة، أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بـ6 مرات، يليه المنتخب البريطاني بلقبين ومثله الأسترالي، وعلى مستوى بطولة السيدات، التي انطلقت أولى منافساتها في 1990، يتصدر المنتخب الكندي قائمة الأكثر تتويجاً بـ5 ألقاب، يليه المنتخب الأمريكي بلقبين، ثم هولندا بلقب واحد.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة بالوفود المشاركة في نسخة دبي، وقال: نتطلع لتقديم نسخة استثنائية بكل رسائلها الملهمة، لتجسيد الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى.

وأشار بالرقاد إلى أن اللجان المختلفة تسعى لإبراز الوجه الحضاري للإمارات ودبي بتقديم بطولة عالمية مميزة ستكون علامة فارقة في تاريخ «المونديال»، متطلعاً إلى أن تحقق نسخة دبي كل الأهداف المنشودة.

ووجه ماجد العصيمي مدير البطولة الدعوة إلى الجمهور للاستمتاع باللعبة الشعبية الأولى على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، مبيناً أن المنتخبات تضم في صفوفها لاعبين متميزين قادرين على ترك بصمة في «المونديال»، وقال: أكملنا استعداداتنا لتقديم بطولة استثنائية، خصوصاً أن الإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي من أجل تحويل الأحلام إلى واقع، والمستحيل إلى إنجاز، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.

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