الإمارات تستضيف «آسيوية القوى» 2024

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تستضيف الإمارات النسخة 21 من البطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 20 عاماً، المقررة في عام 2024 بدبي، وتسلّم اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، علم البطولة، من اللواء دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، في ختام النسخة الحالية من البطولة في كوريا الجنوبية، وأكد أن الحدث القاري البارز الذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية في الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير قدرات الفئات الواعدة في ألعاب القوى، وصقل مواهبها، وقال: الإمارات تعزز ريادتها العالمية.

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