انطلاقة قوية للدوري العالمي للبادل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق جاغوارز على فريق شيتاز في المباراة الافتتاحية للدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليغ» بنتيجة 3-1، وانطلقت المنافسات بقاعة كوكاكولا أرينا في دبي،ويقام الدوري الأول من نوعه،بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ويستمر حتى 11 الجاري، بمشاركة نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم من الرجال والسيدات ونجوم منتخبنا الوطني للبادل.

وشهدت المباراة الإفتتاحية مشاركة اثنين من نجوم منتخبنا وهما عبدالله أهلي بفريق شيتاز، وعبدالله عبدالعزيز بفريق جاغوارز،وتتواصل المنافسات اليوم بإقامة مواجهات اليوم الثاني، ويلتقي شيتاز مع جاغوارز،وبانثرز مع تايغرز.

وحفلت انطلاقة البطولة بمستويات فنية عالية أمتعت الجماهير بقاعة البطولة والمشاهدين في القنوات التلفزيونية حول العالم الذين يتابعون منافسات البطولة، ونجومهم المفضلين في رياضة البادل التي حققت انتشاراً سريعاً على مستوى العالم، وأصبحت دبي مكاناً مفضلاً لإقامة بطولاتها الدولية والعالمية حيث أقيمت في نوفمبر الماضي أنجح وأكبر نسخة في نهائيات بطولة العالم للبادل.

تشكيل الفرق

ويضم فريق «شيتاز» كلاً من عبدالله أهلي لاعب منتخبنا وأريانا سانشيز وبولا خوسيماريا وكلاهما مصنّفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، وفرناندو بيلاستيغوين الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة على العالم.

ويضم فريق «جاغوارز» كلاً من عبدالله عبدالعزيز عبدالله وأليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، وكارلوس دانيال غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً، وجيرونيمو غونزاليس لوك المصنف ثالث عشر وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة 47.

ويضم فريق «بانثرز» كلاً من فارس الجناحي، وأوغسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس غونزاليس المصنّفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة ثامنة عالمياً، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز غرانادوس، الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة.

فيما يضم فريق «تايغرز» كلاً من سالم الهولي، ومارتا أورتيغا التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا الذي يحتل المرتبة التاسعة، وفيكتوريا إغليسياس سيغادور المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينغوتو المصنف ثاني عشر، خوان تيلو المصنف حادي عشر، ودلفينا بري سينيزي التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة، ويمكن لجمهور البطولة الاستمتاع بحفلات فنية يومية تقام على مدار أيام البطولة بمشاركة فنانين عالميين.

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