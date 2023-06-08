450 لاعباً في بطولة الشارقة للبادل تنس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبمبادرة من قناة الشارقة الرياضية تقام خلال الفترة من 14 وحتى 18 يونيو الجاري بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس في نسختها الأولى بمشاركة 450 لاعباً ويستضيفها مجمع «WPA» للبادل في الشارقة.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافته قناة الشارقة الرياضية أمس، وحضره اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة،، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد العوبد مدير الهيئة، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعيد المري أمين عام اتحاد البادل تنس، وحسن بلغوني مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، وفيصل خالد النابودة مدير التسويق والعلاقات العامة في جمعية الشارقة التعاونية، وعلي العارف المدير التنفيذي لملاعب «WPA»، فاردان خاشاتريان ممثل «FT NFT».

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وخصصت اللجنة المنظمة 3 فئات للمشاركة«فئة مفتوحة وفئتين للمواطنين» بمجموع 450 لاعباً مع تخصيص 165 ألف درهم جوائز للفائزين وتخصيص 50 ألف درهم جوائز خاصة لجمهور البطولة ضمن الفقرات الترفيهية، وسيتم نقل مباشر للبطولة مع استديو تحليلي للأدوار النهائية ويسع الملعب لحضور جماهيري في حدود 2000 شخص، وتشمل الفئة المفتوحة الخليجيين والأجانب من بينهم 30 لاعباً من المصنفين من الإمارات ونخبة للاعبين الخليجيين ولاعبين عرب مقيمين وأجانب، فيما تشمل فئة الخليجيين لاعبين من دول مجلس التعاون والفئة الثالثة للمواطنين من دولة الإمارات.

ويشارك في رعاية البطولة عدد من المؤسسات والشركات هي: شركة «FT NFT» راع ماسي، القيادة العامة لشرطة الشارقة راع بلاتيني، مصرف الشارقة الإسلامي راع بلاتيني، هيئة الإنماء التجاري والسياحي راع بلاتيني، جمعية الشارقة التعاونية راعي ذهبي، مفروشات (2XL) راع فضي، شركة «OWO LOVO» راع فضي، شركة ملاعب «WPA» شريك استراتيجي.

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وأكد اللواء سيف الزري الشامسي أن الترتيبات الاحترافية التي تمت لتنظيم البطولة تبشر بالنجاح قبل انطلاقتها، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة حريصة على المشاركة في كل حدث يربط المجتمع، لاسيما عندما يتعلق الأمر بفعاليات تحظى باهتمام الناس وقال إن لعبة البادل أصبحت مطلباً اجتماعياً ومن هذا المنطلق جاءت المشاركة في النسخة الأولى.

وأكد محمد حسن خلف أن مبادرة تنظيم البطولة نبعت من الاهتمام الذي تحظى به اللعبة على مستوى الإمارات ودول الخليج وهي من أكثر الألعاب المزدهرة ويتجه إليها الشباب من الجنسين، وقال إن دور الإعلام يتعدى عكس الأنشطة ومتابعتها إلى صناعة الحدث كما حدث في مبادرات عديدة من قبل منها تنظيم بطولة كرة قدم الصالات وتنظيم فعاليات مجتمعية أخرى، ووصف محمد ماجد السويدي البطولة بأنها كبيرة وتعبر عن حجم اهتمام الناس بالبادل تنس كـلعبة متطورة.

وأعرب ممثلو الجهات الراعية عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في حدث مهم يرعاه سمو ولي عهد الشارقة ويحظى باهتمام وتنظيم على مستوى رفيع.

وقدم سعيد المري شرحاً عن الفئات المشاركة الثلاث، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة تأسس قبل 9 سنوات ولاحظ خلال هذه الفترة مدى التطور والاهتمام الذي ساعد انتشار اللعبة، مما انعكس إيجاباً في المستوى الفني.

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