«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» جاهزة لـ«سلة الخليج» والعرب

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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يبدأ فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة بطل الدوري والكأس استعداداته خلال الأيام المقبلة لبطولة الخليج المقرر إقامتها في أبوظبي من 26 أغسطس المقبل والتي تسبق مشاركة الفريق وللمرة الأولى في بطولة الأندية العربية للسيدات التي تستضيفها المغرب في النصف الأول من شهر سبتمبر.

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة توفير كل الدعم لبطل الإمارات وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح مهمته، لتشريف الدولة في البطولتين معرباً عن ثقته بإمكانيات أبطال الدوري والكأس وقدرتهم على المنافسة خليجياً وعربياً، مؤكدا أن الفريق سيكون إضافة قوية للبطولة العربية في أول ظهور له.

وأضاف: كل النجاحات يقف وراءها إدارة قوية وجهاز فني قادر على ترجمة الإمكانيات المتوفرة إلى نتائج وبطولات.

تشريف

وأكدت المدربة نادية تمود جاهزية الفريق لخوض بطولة الخليج التي تقتصر على اللاعبات المواطنات فقط وتشريف سلة الإمارات، مشيرة إلى أن هذه البطولة ستنعكس إيجاباً على مشاركتهم العربية، وأشارت إلى أن الفريق سينتظم في معسكر خارجي في صربيا مطلع أغسطس تتخلله مباريات عدة مع نخبة من الفرق، وذكرت أن الفريق يضم ثماني لاعبات مواطنات هن آمنة عبيد كابتن الفريق وفاطمة حيدر ومريم المزروعي وكلودين سامي وحياة صقر ومريم مبارك ومشاعل المرزوقي وهند خالد، إضافة للاعبات المقيمات هند الساطي من سوريا وميا دريك من صربيا وميشال بشيكو من الفلبين والكينية روز اتينو، كما يضم مديرة الفريق فاطمة سعيد والجهاز الطبي.

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