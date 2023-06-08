سهيل بن بطي: الاستراتيجية الوطنية للرياضة رؤية قيادية ملهمة لبناء الإنسان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي أعلن اعتمادها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، تعتبر رؤية قيادية ملهمة لبناء الإنسان، وترسّيخ قيم الرياضة في المجتمع الصحي.

وأشار إلى أن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المستمرة ، جعلت من الإمارات نموذجاً رياضياً تتطلع إلى محاكاته الكثير من دول العالم، علاوة على أن هذه الاستراتيجية ستسهم بشكل كبير وفعال في عملية اكتشاف المواهب ورعايتها، وترسيخ قيمة الرياضة المدرسة باعتبارها رافداً أساسياً لتطوير الرياضة التنافسية، والحفاظ على صحة المجتمع من خلال القاعدة العريضة من طلبة المدارس.

ومن ناحيته أكد سالم يوسف القصير، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، تعد بمثابة خطة شاملة لتعزيز الرياضة والنشاط البدني في جميع أنحاء الإمارات، وخلق مجتمع أكثر نشاطاً وصحة.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للرياضة خطة جريئة وطموحة إلى الأمام، ستساعد بأن يكون المجتمع أكثر نشاطا وصحة، كما ستساعد على تحسين أداء الرياضيين الإماراتيين على المستوى الدولي، واتحاد الرياضة للجميع ملتزم بجعل هذه الاستراتيجية واقعاً ملموساً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز